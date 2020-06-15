Karaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, sakatlanan Galatasaraylı oyuncular Fernando Muslera ve Florin Andone için "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Umarım futbol hayatlarını etkilemeden yeşil sahalara dönerler." diye konuştu.

Zor bir süreçten geçtiklerine değinen Karaman, "Lige verilen aranın uzunluğu, 45 gün farklı streslerin yaşandığı evden çıkılmayan bir dönem. Çok disiplinli çalışma ortamlarının olması ve müsabakaların başlaması ile her takımın yaşayacağı zorluklar... Spor adamları olarak bunları ilk kez tecrübe ettik. Sadece bu sene değil. Seneyi de etkileyecek bu sakatlıkların artma ihtimali var. Sezon yüklemesini aynı sezonda üçüncü kez yaparsanız bunun zorlukları olacak. Oyuncular bunu kaldıramayabilir." ifadelerini kullandı.

Lige verilen arada iyi çalıştıklarını vurgulayan Ünal Karaman, şu görüşleri paylaştı:

"Oyuncularım iyi ve özverili çalıştı. Kontenjan oyuncularım, yerli oyuncular takım ruhu içinde bir arada oldu. Oyuncularım özverili çalışmalarının karşılığını aldı. Bu bizim için bir başlangıçtı. Final niteliğinde maçlar oynayacağız. İnşallah ligi en iyi şekilde tamamlarız."