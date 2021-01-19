Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, bir süredir teknik direktörlük görevi için görüşme halinde oldukları Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı. Sözleşme imzalanması için ufak detayların kaldığı Karaman, Göztepe’nin Süper Lig’in 20. haftasında sahasında oynadığı Gençlerbirliği maçını takip etmek için Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’na geldi. 54 yaşındaki teknik adam Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ile birlikte maçı tribünden takip ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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