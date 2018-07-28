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Gelecek kuşaklara bu zanaatların aktarılmasının önemine değinen Başkaya, "Ben çıraklığa 1980'de girdim. O dönemde Safranbolu'da çok usta vardı. Teknoloji her şeyi bitirdi. O günler güzeldi, ama bugünler de çok güzel. Biz baba oğul iki kişi bu işi yapıyoruz. Ben sanatımı seviyorum ve severek yapıyorum." dedi.