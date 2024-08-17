Üniversite kampüsünün belirlenirken yaşanan tartışmaları hatırlatan Çakmak, şunları söyledi: "Hatırlayacağınız üzere üniversitemizin kampüs alanı bu bölge olarak belirlendiği zaman 'tarım arazisine üniversite kuruluyor' eleştirilerine maruz kalmıştık. Şu anda kampüs alanımızın neredeyse yarısını yani 1500 dekardan fazla bir arazimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın da son 10 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğu yerli ve milli tohum üretimi amaçlı kullanıyoruz. Zannediyorum arazisinin yarısında teknolojik tarım yapan başka bir üniversite yoktur. Tohum teknolojileri ar-ge laboratuvarımız bu eleştirilere en güzel cevap olacaktır."