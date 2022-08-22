Üniversite kayıt işlemleri 22 Ağustos tarihi itibarıyla başladı. Kayıt işlemlerinin başlamasıyla gözler üniversite harç ücretlerine çevrildi. 2012 yılında alınan karar ile o tarihten itibaren birinci öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler harç ücretinden muaf tutuluyor. Peki, ikinci öğretim ve uzaktan eğitime kayıtlı öğrenciler için üniversite harç ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler...