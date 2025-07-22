Üniversite kayıtları 2025-2026: Üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl olacak, gerekli belgeler nelerdir?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre adaylar üniversite kayıtlarını tamamlayacak. İstedikleri üniversitelere yerleşmek isteyenler puan durumuna göre hareket edecek. 2025-2026 akademik takvimiyle yeni döneme başlayacak olan üniversite kayıt dönemi için bekleyiş sürüyor. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak. Peki, 2025 2026 Üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl olacak, gerekli belgeler nelerdir?
Üniversite kayıtları ile ilgili tarih araştırması sürüyor. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar devlet ve vakıf üniversitelerinin kayıt tarihlerine gözlerini çevirdi. Tercihlerden sonra kayıtlar başlayacak. Peki 2025 Üniversite kayıtları nasıl yapılır, online mı, gerekli belgeler nelerdir?
ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ 2025
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS tercih işlemleri 30 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ya da mobil uygulama üzerinden bireysel olarak yapabilecek.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ Mİ?
Üniversite kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Tercih sürecinin ardından yerleştirme sonuçları erişime açılacak. Ardından kayıt tarihleri belirlenecek.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.