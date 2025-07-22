Üniversite kayıtları ile ilgili tarih araştırması sürüyor. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar devlet ve vakıf üniversitelerinin kayıt tarihlerine gözlerini çevirdi. Tercihlerden sonra kayıtlar başlayacak. Peki 2025 Üniversite kayıtları nasıl yapılır, online mı, gerekli belgeler nelerdir?