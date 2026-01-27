Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Üniversite öğrencisi 3 gündür kayıp | Son dakika haberleri

        Üniversite öğrencisi 3 gündür kayıp

        İstanbul'da üniversite öğrencisi Deniz İbişler'den 3 gündür haber alınamıyor. Polis, ailesi ve yakınları genç öğrenciyi bulabilmek için seferber olurken, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla yardım çağrısı yapıldı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 27.01.2026 - 14:19 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversite öğrencisi 3 gündür kayıp
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Deniz İbişler, 24 Ocak 2026 gecesi Mecidiyeköy’den M7 metro hattını kullanarak Alibeyköy’deki evine gitmek üzere yola çıktı.

        3 GÜNDÜR KAYIP

        Bu saatten sonra kendisiyle bir daha iletişim kurulamadı. Genç öğrenciden haber alamayan ailesi durumu polise bildirirken, kayıp başvurusu yapıldı. İbişler’in bulunması için çalışmalar başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Elektrik direğine çarpan TOFAŞ 18 yaşındaki gence mezar oldu: Feci kaza kamerada

        Elektrik direğine çarpan TOFAŞ 18 yaşındaki gence mezar oldu: Feci kaza kamerada

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor