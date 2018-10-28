TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen Lisans Öğrenci Proje Yarışması kapsamında, danışmanlığını Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Köklü’nün yaptığı, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Burak Yılmaz'ın geliştirdiği ’Engelleri Aşalım’ projesi birincilik elde etti. Hayata geçirilen projede engelli bireylerin günlük hayatlarında iletişim zorluğu çekmemeleri ve devlet kurumlarında gerçekleştirecekleri işlemleri kendi başlarına yapabilmeleri amaçlanıyor.

BANKADA SORUN YAŞAYAN ENGELLİ VATANDAŞTAN ESİNLENMİŞ

İHA'da yer alan habere göre projenin mimarı olan ve projenin ortaya çıkışında bankada işlerini yaparken zorlandığını gördüğü engelli bir bireyden esinlendiğini anlatan Burak Yılmaz, proje hakkında bilgi verdi. Yılmaz, "Projemin adı ’Engelleri Aşalım.’ Proje görme, işitme ve konuşma engelli bireylerin günlük yaşantılarında diğer bireylerle daha rahat iletişim kurmasını sağlıyor. Ortadaki iletişim problemi azalacağından dolayı engelli bireylerin iş imkanını arttırmayı amaçlıyorum. Ayrıca banka, noter ve benzeri yerlerde engelli bireylerin işlerini tek başlarına halletmelerini istiyorum. Projeye çıkış amacım, aylar önce bankaya gittiğimde engelli bir bireyin işlemlerini halledemediğini gördüm. Ben de o engelli bireyin ve diğer engelli bireylerin bankada işlemlerini kendileri halletmeleri, günlük yaşantıdaki problemlerini, iletişim problemlerini çözmeyi amaçladım ve böyle bir projeyi aylar sonra uygulamaya döktüm" dedi.

"ENGELLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK"

Geliştirdiği mobil uygulamanın engelli bireylerin günlük yaşantısını bir hayli kolaylaştıracağını ifade eden Yılmaz, uygulamadaki bütün özellikleri görsel olarak tek tek anlattı. Yılmaz, "Engelleri Aşalım adında bir mobil uygulamam var, benim geliştirdiğim bir mobil uygulama. İşitme engelli kısmında, işitme engelli bireyle haberleşme sağlayabilmek için ses yazıya dönüşmüş oldu. İşitme engelli okuma, yazma bilmeyen kısmına giriyorum, ses işaret diline dönüşmüş oldu ve bu sayede işitme engelli okuma, yazma bilmeyen bireyle haberleşme sağlanmış oldu. Konuşma engelli kısmında, konuşma engelli, konuşma sorunu olan bireyler, metin girişi sağlıyor. Yazı sese dönüştürülmüş oluyor ve bu sayede konuşma engelli birey, diğer bireylerle daha rahat iletişim kurmuş oluyor. Görme engelli kısmını, daha çok banka, noter ve benzeri yerler için düşündüm. Banka, noterde engelli birey için, kendilerine ait bir gişenin olmasını istedim. Bu gişe sayesinde engelli bireylerin işlemlerini tek başına halledebilmelerini istedim. Bu kısmı, banka, noter ve benzeri yerlerde makbuz, doküman gibi şeylerin görme engelli bireye sesli olarak aktarılması olarak düşündüm. Metni yakala butonuna basıyorum, yazıyı okuttum ve sese dönüştü" diye konuştu.

"ELDİVEN, İŞARET DİLİNİ YAZIYA DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Mobil uygulamanın yanı sıra, uygulamaya direkt bağlı olarak geliştirdiği eldiven hakkında da bilgi veren Burak Yılmaz, "Biz yerli ve milli üretim yaparak 5 flex sensörü kendimiz mal ettik ve ücreti epey düşürmüş olduk. Flex sensör denilen şey, parmak kapandıkça değerler sıfıra doğru yaklaşır, bu sayede parmağın ne kadar açık veya ne kadar kapalı olduğunu algılayabiliriz. Bu eldiven direkt uygulamaya bağlanıyor ve eldiven sayesinde işaret dili yazıya dönüştürülmüş oluyor. Uygulamanın konuşan eller bölümünde, kendi tasarladığım eldiven sayesinde, eldiven telefonla direkt haberleşme sağlayabiliyor ve bu sayede işaret dilini yazıya dönüştürmüş oluyorum" diye konuştu.

Geliştirilen uygulama sayesinde engelli bireylerin yeniden topluma kazandırılacağını düşünen Yılmaz, ortadaki iletişim problemini en aza indirmeyi hedeflediğini vurguladı.

"SERİ ÜRETİME GEÇMEYİ PLANLIYORUZ"

Projeyi hayata geçirmelerindeki asıl amacın engelli bireylerin devlet dairelerinde işlemlerinin daha rahat yapabilmesi olduğunun altını çizen Yılmaz, bu doğrultuda seri üretim yapılabileceğini kaydetti. Burak Yılmaz’ın projesi ayrıca 3 Kasım’da Türkiye Gençlik Zirvesi tarafından düzenlenecek "Sosyal Girişimcilik Ödülleri" için finale kaldı.

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