ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre bayram tatili 9 gün yapılmasına karar verildi. Ankara Üniversitesi "2021-2022 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimi’ne Ön lisans, lisans ve lisansüstü programı öğrencileri için 05-06 Mayıs 2022 tarihleri “Bahar Tatili” olarak eklenmiştir." açıklamasıyla kararı duyurdu.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

02 - 06 Mayıs 2022 tarihleri arasında bahar ara tatiline girecek. Buna göre İTÜ öğrencileri perşembe cuma günü de bahar tatili dolayısıyla tatil yapacaklar.