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Üniversitelerde bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 5 - 6 Mayıs Üniversiteler tatil mi?

Üniversitelerde bayram tatili kaç gün? Sorusu Ramazan Bayramı tatili öncesi araştırılıyor. Resmi tatil günlerinden biri olan Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs pazartesi günü kutlanacak. Üç gün olan bayram tatilinde 5 - 6 Mayıs resmi tatil olarak sayılmamakta ancak bazı üniversiteler bayram tatilini hafta sonu ile birleştirme kararı aldı. İşte Üniversitelere bayram tatili 9 gün mü? Sorusunun yanıtı...

  • 01
    Üniversitelere bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 5 - 6 Mayıs perşembe cuma Üniversiteler tatil mi?

    Ramazan Bayramı tatiline günler kala üniversitelerin bayramda kaç gün tatil yapacağı araştırılıyor. Önceki senelerde bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesi nedeniyle uygulamanın bu sene de yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bazı üniversiteler kendi içinde aldıkları kararlar neticesinde bayram tatilini 9 güne çıkardı. İşte o üniversiteler...
  • 02
    Üniversitelere bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 5 - 6 Mayıs perşembe cuma Üniversiteler tatil mi?

    ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

    Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre bayram tatili 9 gün yapılmasına karar verildi. Ankara Üniversitesi "2021-2022 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimi’ne Ön lisans, lisans ve lisansüstü programı öğrencileri için 05-06 Mayıs 2022 tarihleri “Bahar Tatili” olarak eklenmiştir." açıklamasıyla kararı duyurdu. 

    İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    02 - 06 Mayıs 2022 tarihleri arasında bahar ara tatiline girecek. Buna göre İTÜ öğrencileri perşembe cuma günü de bahar tatili dolayısıyla tatil yapacaklar. 
  • 03
    Üniversitelere bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 5 - 6 Mayıs perşembe cuma Üniversiteler tatil mi?

    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    Bayram tatili olan 2 - 3 - 4 Mayıs tarihlerinin ardından YTÜ öğrencileri derslere uzaktan devam edecek. Yıldız Teknik Üniversitesinin aldığı kararı Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz duyurdu. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sevgili öğrencilerimiz, Senatomuz, 5-7 Mayıs tarihlerinde Lisans ve Lisansüstü derslerinin çevrimiçi yapılmasına karar vermiştir. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum.” dedi. 

    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman bayram tatilinin 9 gün yapılacağını açıkladı. Karaman sosyal medya hesabı üzerinden “Üniversitemiz 2021-2022 Akademik Takvimini belirlerken 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günlerine ders koymamıştık. Dolayısıyla da sizler için 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günleri tatil olmuş olmaktadır.” duyurusunda bulundu.
  • 04
    Üniversitelere bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 5 - 6 Mayıs perşembe cuma Üniversiteler tatil mi?

    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

    Doğuş Üniversitesi, bayram tatilini 9 güne uzatma kararını sosyal medyadan yaptığı duyuruyla açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üniversitemizin Ramazan Bayramı ertesi 5 Mayıs 2022 Perşembe günü ve 6 Mayıs 2022 Cuma günü tatil edilmesine karar verilmiştir. Eğitim- öğretime 9 Mayıs Pazartesi günü devam edilecektir.”

    BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

    Beykent Üniversitesi tatil kararını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla şu şekilde duyurdu: “Üniversitemizde 5-6 Mayıs 2022 tarihleri arasında idari tatil ilan edilmiştir. Eğitim- Öğretime 9 Mayıs Pazartesi günü devam edilecektir.”

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