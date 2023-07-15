Üniversite harçlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Karar sonrası ise öğrenciler birinci öğretime harç olup olmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere ikinci öğretimler her dönem belirli miktarda harç ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırıyorlar. Peki, üniversite birinci öğretim yani örgün öğretimde harç var mı? İşte üniversite harçlarıyla ilgili yeni düzenlemenin detayları...

Buna göre yükseköğretim kurumlarında yani üniversitelerde 2023-2024 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri belirlendi.

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Eğitimlerine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden program sürelerini aşmayanlar için bu yıl da öğrenci katkı payı alınmayacak.

Yani 4 yıllık lisans süresini aşamamış veya yeni kayıt yaptıracak örgün (Birinci Öğretim) öğrencileri ücretsiz şekilde bu dönem kayıtlarını yapabilecekler.