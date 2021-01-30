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Ünlü astrolog Şebnem Ekşib'ten şubat ayı burç yorumları!

2020 maalesef hepimiz için zorlu bir sene oldu… Bir anda çıkagelen koronavirüs tüm alışkanlıklarımızı değiştirmemize sebep olurken 2021’in ilk ayı virüs ile ilgili tedaviler ve aşı derken göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Peki şubat ayında bizleri neler bekliyor? Ocak ayının son haftasında meydana gelen Merkür retrosu burçları nasıl etkileyecek? Şubatın en dikkat edilmesi gereken tarihleri hangileri? 12 burç nelere dikkat etmeli, hangi konularda şanslı? Vedik astrolojinin önde gelen isimlerinden Şebnem Ekşib Habertürk'ten Bilge Nur Akan'a anlattı...

Ünlü astrolog Şebnem Ekşib'ten şubat 2021 aylık burç yorumları!

Vedik astrolojinin önde gelen isimlerinden Şebnem Ekşib, şubat ayında burçları nelerin beklediğini Habertürk’ten Bilge Nur Akan’a yorumladı. Şubatta, ocak ayının son haftasında başlayan Merkür retrosuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ekşib, özellikle 10 ve 11 Şubat'a dikkat çekti.

 

Şubatın enteresan bir ay olduğunu dile getiren Şebnem Ekşib “Şubat için bence 2021’in en kritik ayı diyebiliriz. Dikkat çekici bir etkileri bulunuyor. Merkür retrosu şubat sonuna kadar etkili olacak. Retro, normal koşullarda üç kere deneyimlediğimiz, biraz da dünyanın hız çağında olması nedeniyle bizi bir parça daha etkileyen, astrolojinin en bilinen olaylarından bir tanesidir. Yılın ilk Merkür retrosu 21 Şubat’tan sonra bitiyor.

Vedik astroloji ve Sideral zodyağa baktığımızda 10 ve 11 Şubat’ta gökyüzünde ekstra bir etkileşim var. Bütün gezegenler Oğlak ve Koç burcunda toplanıyor. Bu sık rastlanan bir durum değildir. Toplanma sırasında Yeniay gerçekleşiyor. Bu tarihlerde olayların çok daha hızlı gelişme potansiyeli var” dedi.

Şubat ayına dikkat edilmesi gerektiğini belirten ünlü astrolog, “Bu ay herhangi bir şey başlatacaksak, 10 ve 11 Şubat tarihlerini pas geçsek iyi olur. Elbette hayatımızdaki olayları durdurmak mümkün değil ama bu iki günü iyi değerlendirmek lazım” şeklinde konuştu ve devam etti:

“Yeniay yaklaşık bir hafta önceden kendini hissettirir. 11 Şubat’ta gerçekleşecek Yeniay, 5 ve 6’sından itibaren dünyada sosyal hareketler ve sokak hareketleri açısından çok etkin bir enerji verme potansiyeli taşıyor. Bu tarihlerde pandemi sürecinin getirdiği baskı ve ekonomik zorluklar nedeniyle özellikle Avrupa’da olaylar çıkabilir. Birikmiş enerjilerin patlama potansiyeli var. 27 Şubat’ta meydana gelecek Dolunay zamanına kadar hareketlenme olabilir.”

Vedik astrolojisine göre 23 Şubat’tan itibaren Mars’ın Koç burcundan çıkıp Boğa burcuna geçtiğini anlatan Ekşib, bu dönemde Boğa burçlarının bekleyen işlerinin hızlanabileceğini ve finans dünyasında hareketlenmelerin meydana gelebileceğini belirtti.

MERKÜR RETROSU NASIL ETKİLEYECEK?

Ünlü astrolog retro ile ilgili öngörülerini şu cümlelerle paylaştı:

Merkür retrosunda elektrik kesintileriyle ilgili çok söylentiler var. Dedikoduların, spekülatif konuşmaların çok arttığı bir dönemden geçeceğiz. O nedenle her söylenene hemen kapılmadan, kendi dengemizi iyi sağlayarak ilerlememiz gerekiyor. Retro zamanı daha çok dijital saldırılarla ilgili bir hassasiyet bekliyorum. Dijital konulara, elektronik aletlere retro boyunca daha çok dikkat etmemiz gerekiyor.

Daha çok bireysel değil de şirketlerin, ülkelerin sistemleriyle ilgili aksamalar olabilir. Sistemlerle ilgili sorunların günlük hayatımızı etkileme potansiyeli var. Dijital saldırılar ve karışıklıklar açısından Merkür retrosu bizi bir hayli hareketli kılacak gibi görünüyor.

Bu nedenle retro boyunca yedeklemelerimize dikkat edelim. Ama yedeklemeleri dijital bir ortamda yapmayalım. Eski usullere dönüş yapalım. Çünkü dijital bir problem olma ihtimali var. Meteorolojik olarak rüzgarların, yağmurların devam edeceğini düşünüyorum. Yine meteorolojik olarak dünyada hareketlilik olabilir. Depremler açısından bakarsak riskler var. Güney Amerika ve ABD’de depremler açısından hareketlilik olabilir. 27 Şubat’ta meydana gelecek Dolunay ile ayı tamamlıyoruz. 21 Şubat’tan sonra rahatlamaya başlayacağız. Bahsettiğimiz sosyolojik hareketler, dijital ortamlardaki sıkıntılar 27 Şubat’taki Dolunay’dan sonra dengeye oturmaya başlayacak. Marta geçtiğimizde umarım daha sakin bir döngüye de ulaşmış olacağız.

12 BURCU ŞUBATTA NELER BEKLİYOR?

Şubat ayında 12 burcu nelerin beklediğini videomuzdan izleyebilirsiniz...

 

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