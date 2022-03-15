Ünlü dans grubu Rubberband CRR'de



Hip-hop ve çağdaş dansı harmanladığı kendine has tekniğiyle adından söz ettiren koreograf Victor Quijada, dokuz dansçıdan oluşan grubu Rubberband ile İstanbul’a geliyor. Kanadalı dans grubu Rubberband, Quijada'nın “Ever So Slightly” isimli koreografisiyle 25 ve 26 Mart’ta CRR’de sanatseverlerle buluşacak.

Ever So Slightly, günlük yaşamda insanları rahatsız eden kışkırtıcı ve yıpratıcı olaylara karşı kişilerin geliştirdiği davranış mekanizmasını ve refleksleri araştıran bir çalışma. Sakin ve dirençli olmaya özenen insanların sorduğu “Gürültünün ve saldırganlığın yerinin olmadığı bölgeye nasıl ulaşılır?” sorusunun cevabı aranıyor. Koreografisinde incelik, vahşet, ustalık ve yüksek gerilim içeren hareketleri aynı anda sergileyen koreograf; aciliyet, isyan, kaos ve kaçışı içinde barındıran enerjiyi izleyiciye aktarıyor.

130-100-70 ve 50 TL olan etkinlik biletleri CRR Gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.