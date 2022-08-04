DRIES MERTENS KİMDİR?

6 Mayıs 1987'de Belçika'da doğdu. Profesyonel futbol hayatına 2005 yılında Gent takımında başladı. Hollanda ikinci liginde en önemli futbolculardan birisi oldu ve Apeldoorn'da kaptanı oldu. 2008-2009 sezonundan sonra, Hollanda ikinci ligin'de En Büyük Yetenekli ödülü aldı. 2009 yılında Utrecht ile sözleşme imzaladı. n 2011 tarihinde, takım arkadaşı Kevin Strootman ile birlikte PSV'ye transfer oldu. PSV'de forma girdiği ilk sezonunda, 33 maça çıktı ve 21 gol kaydetti.