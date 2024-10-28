Ünlü iş insanı köpeğine milyon dolarlık miras bıraktı

9 Ekim'de 86 yaşında hayatını kaybeden Hindistan'ın ünlü iş insanı ve Tata Group'un Eski Başkanı Ratan Tata, 100 milyon Hindistan Rupi'sini ( 1.1 milyar dolar) aşan servetini vakfına, kardeşi Jimmy Tata'ya, üvey kız kardeşleri Shireen ve Deanna Jejeebhoy'a, ev çalışanlarına ve kendisine yakın diğer kişilere de tahsis etti.

Tata'nın 5 yıl önce aynı isimli önceki köpeğinin ölümünden sonra evlat edindiği köpeği Tito'ya da miras bıraktığı açıklandı. The Times of India'daki habere göre, Ratan Tata vasiyetinde Tito için 'sınırsız bakım' şartı koydu