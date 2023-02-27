Ünlü isimlerden moral ziyareti 

"BU YARALARI SEVGİYLE SARACAĞIZ"

Janset Paçal, bölgeden fotoğraflar paylaşarak, hislerini şu sözlerle dile getirdi: Yüreğimizin onlarla attığını söylemeye, isteyene sarılmaya, çocukları gülümsetmeye gittik. Çocuklar vatanımız, vatanımıza sahip çıkmak da görevimiz. Birbirimize iyi geldik. Hep birlikte bu yaraları sevgiyle saracağız. Bir de nikâh törenine dahil olduk. Biz de şahit olduk bu güzel ana.