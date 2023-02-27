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Ünlü isimlerden moral ziyareti 

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, depremzede çocuklar için aralarında; Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Janset Paçal gibi birçok ünlü isimle el ele verdi. Ünlüler, derneğin projesi kapsamında çocukların yaralarını sarmak için Gaziantep ve Kahramanmaraş’a moral ziyareti düzenledi

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  • Ünlü isimlerden depremzede çocuklara moral ziyareti - Deprem haberleri

    Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM), Türkiyeyi yasa boğan 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından  depremzede çocukların yaralarını sarmak için harekete geçti.
  • Ünlü isimlerden depremzede çocuklara moral ziyareti - Deprem haberleri

    Dernek aralarında çok sayıda ünlü ismin bulunduğu gönüllülerle Gaziantep ve Kahramanmaraş’a moral ziyaretinde bulundu. UCİM genel başkanı Saadet Özkan’ın da katıldığı buluşmaya dahil olan ünlüler arasında; Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ayşe Tolga, Ahu Yağtu, Bora Akkaş, Emre Yusufi, Janset Paçal vardı.
  • Ünlü isimlerden depremzede çocuklara moral ziyareti - Deprem haberleri

    Janset Paçal, Ahu Yağtu ve Ayşe Tolga, "Yüzümüzdeki gülüşlerin sebebi çocukların mutluluğu" açıklamasını yaptı.
  • Ünlü isimlerden depremzede çocuklara moral ziyareti - Deprem haberleri

    "BU YARALARI SEVGİYLE SARACAĞIZ"

    Janset Paçal, bölgeden fotoğraflar paylaşarak, hislerini şu sözlerle dile getirdi: Yüreğimizin onlarla attığını söylemeye, isteyene sarılmaya, çocukları gülümsetmeye gittik. Çocuklar vatanımız, vatanımıza sahip çıkmak da görevimiz. Birbirimize iyi geldik. Hep birlikte bu yaraları sevgiyle saracağız. Bir de nikâh törenine dahil olduk. Biz de şahit olduk bu güzel ana.
  • Ünlü isimlerden depremzede çocuklara moral ziyareti - Deprem haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu da "Keşke farklı koşullarda kavuşsaydık" ifadelerini kullandı.
  • Ünlü isimlerden depremzede çocuklara moral ziyareti - Deprem haberleri

    "ONLARIN HAYATA YAKLAŞIMI BİZE ÖRNEK"

    Nilperi Şahinkaya, "Çocuklarla oyunlar oynadık. Onların hayata yaklaşımı bize hep örnek" dedi.

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