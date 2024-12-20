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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ünlü mobilyacı Fatih Kıral hayatını kaybetti - İş-Yaşam Haberleri

        Ünlü mobilyacı Fatih Kıral hayatını kaybetti

        Ünlü mobilyacı Fatih Kıral'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kıral'ın kendi adını taşıyan şirketinden yapılan açıklamada, "Mobilya ve tasarım dünyasının duayen isimlerinden, değerli büyüğümüz Fatih Kıral'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi, estetik anlayışı, yenilikçi vizyonu ve iş dünyasına kattığı değerlerle hepimize ilham veren bir isimdi" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 11:20 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:21
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        Ünlü mobilyacı Fatih Kıral hayatını kaybetti
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        Mobilya sektörünün tanınmış isimlerinden Fatih Kıral'ın vefat ettiği öğrenildi.

        Kıral'ın kendi adını taşıyan şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mobilya ve tasarım dünyasının duayen isimlerinden, değerli büyüğümüz Fatih Kıral'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi, estetik anlayışı, yenilikçi vizyonu ve iş dünyasına kattığı değerlerle hepimize ilham veren bir isimdi. Cenaze töreni, Cumartesi günü öğlen namazına müteakip Barbaros Hayrettin Camii (Levent)'te gerçekleştirilecek olup, defni Karacaahmet Mezarlığı'nda yapılacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz. Fatih Kıral'ın bıraktığı izler, bizlere daima yol gösterecektir" denildi.

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        45 YILDIR SEKTÖRDE

        1980 yılında kendi ismiyle ilk mağazasını Kadıköy Bağdat Caddesi'nde açarak sektöre adım atan Kıral, 1985 yılında, Fatih Kıral markasının ilk üretim merkezini İstanbul’da 4 bin m²’lik bir alanda açtı.

        2013 yılında üretim merkezi 19 bin m²’lik bir alana genişleyen Kıral, bu genişleme sayesinde, markanın ürün çeşitliliğini ve üretim kapasitesini arttırarak daha fazla müşteriye ulaştı.

        Fatih Kıral, uluslararası üne sahip mobilya markaları ile iş birliği yapması ile de biliniyor. Bu kapsamda şirketin Natuzzi Italia, Hessentia, Vittoria Figerio gibi markalarla iş birlikleri bulunuyor.

        Fatih Kıral'ın, Türkiye genelinde İstanbul, Bodrum, Antalya ve Ankara’da toplam 10 mağazası bulunuyor.

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