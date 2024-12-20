Ünlü mobilyacı Fatih Kıral hayatını kaybetti

Mobilya sektörünün tanınmış isimlerinden Fatih Kıral'ın vefat ettiği öğrenildi.

Kıral'ın kendi adını taşıyan şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mobilya ve tasarım dünyasının duayen isimlerinden, değerli büyüğümüz Fatih Kıral'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi, estetik anlayışı, yenilikçi vizyonu ve iş dünyasına kattığı değerlerle hepimize ilham veren bir isimdi. Cenaze töreni, Cumartesi günü öğlen namazına müteakip Barbaros Hayrettin Camii (Levent)'te gerçekleştirilecek olup, defni Karacaahmet Mezarlığı'nda yapılacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz. Fatih Kıral'ın bıraktığı izler, bizlere daima yol gösterecektir" denildi.

REKLAM 45 YILDIR SEKTÖRDE 1980 yılında kendi ismiyle ilk mağazasını Kadıköy Bağdat Caddesi'nde açarak sektöre adım atan Kıral, 1985 yılında, Fatih Kıral markasının ilk üretim merkezini İstanbul’da 4 bin m²’lik bir alanda açtı. 2013 yılında üretim merkezi 19 bin m²’lik bir alana genişleyen Kıral, bu genişleme sayesinde, markanın ürün çeşitliliğini ve üretim kapasitesini arttırarak daha fazla müşteriye ulaştı.