Ünlü modeller Victoria's Secret Şovu sonrası partide buluştu
İptal edilmesinin üzerinden 6 yıl geçtikten sonra yeniden sahneye dönen Victoria's Secret şovu, Adriana Lima'dan Alessandra Ambrosio'ya pek çok ismi bir araya getirdi. Ünlü modeller, gösteri sonrası partide eğlendi
Her yıl merakla beklenen, ancak son 6 yıldır yapılmayan Victoria's Secret Şovu, nihayet dün gece ünlü modellerle birlikte podyuma döndü.
Kapsayıcılıktan uzak oluşu ve dayattığı tek tip güzellik standartları nedeniyle tepki toplayan ve 2019'dan itibaren moda gösterisini iptal eden firma, bu yıl değişim iddiasıyla yeniden gerçekleştirdiği şovuyla çok ses getirdi.
Alessandra Ambrosio'dan Adriana Lima'ya, Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden Irina Shayk'a, Victoria's Secret adıyla özdeşleşen ve şöhret kazanan ünlü modellerin podyum yürüyüşü sonrası parti düzenlendi.
Podyumda yürüyen modeller ve ünlü isimler New York'taki partiye akın etti.
İşte Victoria's Secret Şovu'nun after partisine katılan isimlerin parti mekânına girerken verdikleri pozlar...
Alessandra Ambrosio
Isabeli Fontana
Jasmine Tookes
Barbara Palvin
Angel Reese
Ashley Graham
Adriana Lima
Meredith Duxbury ve Ivy Getty
Awar Odhiang ve Mika Schneider
Tyla
Teyana Taylor
Kysre Gondrezick
Paige Lorenze
Toni Breidinger