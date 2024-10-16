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        Haberler Dünyadan Ünlü modeller Victoria's Secret Şovu sonrası partide buluştu - magazin haberleri

        Ünlü modeller Victoria's Secret Şovu sonrası partide buluştu

        İptal edilmesinin üzerinden 6 yıl geçtikten sonra yeniden sahneye dönen Victoria's Secret şovu, Adriana Lima'dan Alessandra Ambrosio'ya pek çok ismi bir araya getirdi. Ünlü modeller, gösteri sonrası partide eğlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:57
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        Her yıl merakla beklenen, ancak son 6 yıldır yapılmayan Victoria's Secret Şovu, nihayet dün gece ünlü modellerle birlikte podyuma döndü.

        Kapsayıcılıktan uzak oluşu ve dayattığı tek tip güzellik standartları nedeniyle tepki toplayan ve 2019'dan itibaren moda gösterisini iptal eden firma, bu yıl değişim iddiasıyla yeniden gerçekleştirdiği şovuyla çok ses getirdi.

        Alessandra Ambrosio'dan Adriana Lima'ya, Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden Irina Shayk'a, Victoria's Secret adıyla özdeşleşen ve şöhret kazanan ünlü modellerin podyum yürüyüşü sonrası parti düzenlendi.

        Podyumda yürüyen modeller ve ünlü isimler New York'taki partiye akın etti.

        İşte Victoria's Secret Şovu'nun after partisine katılan isimlerin parti mekânına girerken verdikleri pozlar...

        2

        Alessandra Ambrosio

        3

        Isabeli Fontana

        4

        Jasmine Tookes

        5

        Barbara Palvin

        6

        Angel Reese

        7

        Ashley Graham

        8

        Adriana Lima

        9

        Meredith Duxbury ve Ivy Getty

        10

        Awar Odhiang ve Mika Schneider

        11

        Tyla

        12

        Teyana Taylor

        13

        Kysre Gondrezick

        14

        Paige Lorenze

        15

        Toni Breidinger

        16

        Barbara Palvin

        17

        Alessandra Ambrosio

        #Victorias Secret
        #defile
        #after parti
        #Adriana Lima
        #Alessandra Ambrosio
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