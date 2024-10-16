Ünlü modeller Victoria's Secret Şovu sonrası partide buluştu

Her yıl merakla beklenen, ancak son 6 yıldır yapılmayan Victoria's Secret Şovu, nihayet dün gece ünlü modellerle birlikte podyuma döndü.

Kapsayıcılıktan uzak oluşu ve dayattığı tek tip güzellik standartları nedeniyle tepki toplayan ve 2019'dan itibaren moda gösterisini iptal eden firma, bu yıl değişim iddiasıyla yeniden gerçekleştirdiği şovuyla çok ses getirdi.

Alessandra Ambrosio'dan Adriana Lima'ya, Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden Irina Shayk'a, Victoria's Secret adıyla özdeşleşen ve şöhret kazanan ünlü modellerin podyum yürüyüşü sonrası parti düzenlendi.

Podyumda yürüyen modeller ve ünlü isimler New York'taki partiye akın etti.

İşte Victoria's Secret Şovu'nun after partisine katılan isimlerin parti mekânına girerken verdikleri pozlar...