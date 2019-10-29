Ünlü oyuncu Sinan Albayrak ile Seda Yazıcı evlendi. Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Sinan Albayrak ile Seda Yazıcı'nın düğün törenine yakın dostları ve akrabaları katıldı.
Düğünden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR