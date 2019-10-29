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HaberlerMagazinÜnlü oyuncu Sinan Albayrak ile Seda Yazıcı evlendi - Magazin haberleri 2019

Sinan Albayrak evlendi

Sinan Albayrak ile bir süredir beraber olduğu Seda Yazıcı ile dünya evine girdi

Sinan Albayrak

Ünlü oyuncu Sinan Albayrak ile Seda Yazıcı evlendi. Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Sinan Albayrak ile Seda Yazıcı'nın düğün törenine yakın dostları ve akrabaları katıldı.

Düğünden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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