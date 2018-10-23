Gupse Özay...
Türk sinemasının yeni dönem yıldızlarından.
Ve en çok üreten isimlerinden.
Oyunculuk kariyeri 2011'de 'Yalan Dünya'da canlandırdığı 'Nurhayat' karakteriyle başladı.
Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı dizide 'Nurhayat'ı fenomen karakterlerinden biri haline getirse de bir oyuncudan daha fazlası olduğunu biliyordu.
Zira oyunculuktan önce Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde yönetmenlik öğrenimi görmüş, İstanbul'a geldiğinde reklam yazarlığı yapmıştı.
Bilgilerini ve yeteneklerini kağıda ilk döktüğü proje 'Deliha' adlı sinema filmi oldu.
Gupse Özay, 'Zeliha' adındaki saf, temiz kalpli, deli dolu ve şişman bir kadın karakterin yaşadığı maceraları 'Deliha' adında senaryo haline getirdi.
Hakan Algül'ün yönettiği, Gupse Özay'a başrollerde Barış Arduç, Derya Alabora ve Cihan Ercan'ın eşlik ettiği komedi türündeki 'Deliha', gösterime tam da Türk sinemasının kuruluşun 100'üncü yılı olan 14 Kasım 2014'de girdi.
Gupse Özay'ın ilk senaryosunun filmi 'Deliha', izleyiciden ilgi görerek 1 milyon 596 bin 119 kişi tarafından izlenip 16 milyon 808 bin 380 TL hasılat elde etti.
Bu rakam bir kadın senaristinin ulaştığı en yüksek izleyici sayısı oldu.
'Deliha'daki 'Zeliha' karakteri için 23 kilo alan Gupse Özay, rolü için yaptığı fedakarlığın karşılığını izleyicinin beğenisiyle alırken filmin gişesi Gupse Özay için kariyer tırmanışında asansör görevi gördü.
Gupse Özay, 'Deliha'dan sonra bir yandan aldığı 23 kiloyu geri verirken diğer yandan yeni filminin senaryosunu yazmaya koyuldu.
23 kiloyu vermekle kalmayıp üzerine 'Deliha'dan önceki kilosundan 7 kilo daha vermesi gerekiyordu.
Toplamda 30 kilo...
Çünkü 'Görümce'de canlandıracağı 'Yeliz', 'Zeliha'nın aksine oldukça zayıf bir karakterdi.
Gupse Özay, kısa sürede aşırı kilo alıp vermesiyle gösterdiği fedakarlığın karşılığı 'Görümce'nin gişesiyle alırken senaristlikte rüşdünü ispatladı
Gupse Özay, Kıvanç Baruönü'nün yönettiği 'Görümce', bir önceki filmi 'Deliha'nın izleyici sayısını geçerek 1 milyon 914 bin 199 kişi tarafından izlendi.
Hasılat ise 22 milyon 226 bin 55 TL.
'Deliha'nın ilkinin gördüğü ilgi elbette ikincisinin çekilmesini gerektiriyordu. Gupse Özay, 'Görümce' için verdiği 30 kiloyu yeniden alarak 'Deliha 2'nin çekimlerine başladı.
Kısa sürede doktor kontrolü olmadan hızla aşırı kilo alıp vermesi Gupse Özay'ın umurunda değildi.
Hem filmleri büyük ilgi görüyor hem de sağlığında bir sorunla karşılaşmıyordu. Henüz...
Ayrıca 'Deliha 2', Gupse Özay'ın kariyerinde özel bir anlam taşıyordu. Kariyerinde ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturacaktı.
Bu nedenle Gupse Özay, aldığı aşırı kiloları daha önce sorun etmemişti. Şimdi hiç edecek değildi.
Zaten 'Deliha 2'nin Köyceğiz'deki setine gittiğimde yaptığımız röportajda kilo konusunu 'Daha önce verdim, yine veririm' diyerek dert etmediğini söylemişti.
'Deliha 2'yi 2 milyon 106 bin 154 kişinin izlemesiyle kariyerinin gişe rekorunu kıran Gupse Özay'ın mutluluğuna hızlı bir şekilde alıp verdiği kilolar ciddi sağlık sorunlarına dönüşerek gölge düşürdü.
Az yediği ve çok hareket ettiği halde kilo almaya devam eden, günde 16 saat uyuyan Gupse Özay'ın normal değeri 0.4 - 2.5 olan TSH (Tiroid Bezini Uyarıcı Hormon) oranı 185'e çıktı.
Hipotiroid (Vücut dokuları için gerekli miktarda tiroid hormonunun salgılanamaması), Haşimato hastalığı (Hipotiroidinin ve pek çok başka rahatsızlığın başlıca sebebi), karaciğer yağlanması ve Hipoglisemi (Düşük kan şekeri) teşhisi konulan Özay'ın tedavisine martta başlandı.
'Deliha 2' için aldığı aşırı kiloları doktor kontrolünde aşama aşama veren Gupse Özay, sağlıklı günlerine döndü.
İlaç tedavisiyle vücudunda oluşan sorunlar giderilerek TSH oranı normal seviyeye geldi.
Bağışıklık sistemi yeniden güçlendi.
Sağlığına kavuşan Gupse Özay, 'İşimin başındayım' diyerek yeni filminin senaryosunu yazmaya başladı.
Çekimleri yaz aylarında gerçekleştirilecek filmin gösterimiyse önümüzdeki yıl.
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