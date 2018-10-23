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Gupse Özay'ın ilk senaryosunun filmi 'Deliha', izleyiciden ilgi görerek 1 milyon 596 bin 119 kişi tarafından izlenip 16 milyon 808 bin 380 TL hasılat elde etti.

Bu rakam bir kadın senaristinin ulaştığı en yüksek izleyici sayısı oldu.