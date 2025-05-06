Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı
Sahne adı Lvbel C5 olan rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucuya özendirmek suçundan tutuklandı
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; son dönemde 'HavHavHav' isimli şarkısıyla gündemde olan Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçu işlediği gerekçesiyle ifadesi alınmak için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı.
Ünlü rapçi, daha sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Uyuşturucuya özendirme suçundan dolayı 5 ila 10 yıl arasında yargılanan Süleyman Burak Bodur, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden şu açıklama yapıldı: Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında yaptığı şarkılarda uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan ve sosyal medya platformlarında Lvbel C5 lakabı ile bilinen S.B.B. isimli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakları neticesinde 05.05.2025 günü sevk edildiği Gebze Adliyesince TCK 190 uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu kapsamında tutuklanmıştır. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.