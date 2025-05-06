Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; son dönemde 'HavHavHav' isimli şarkısıyla gündemde olan Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçu işlediği gerekçesiyle ifadesi alınmak için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı.

Ünlü rapçi, daha sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Uyuşturucuya özendirme suçundan dolayı 5 ila 10 yıl arasında yargılanan Süleyman Burak Bodur, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Kandıra Cezaevi’ne gönderildi. REKLAM