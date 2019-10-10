Zara, geçtiğimiz akşam İtalyan Konsolosluğu himayesinde gerçekleşen davette seslendirdiği şarkılarla kendinden söz ettirdi. Parıltı Derneği’nin önderlik ettiği ve İtalyan ve Türk çocuklarının ortak çalışmalarıyla kültürel dostluğun geliştirilmesinin amaçlandığı bu özel günde gençlerin performanslarından sonra Zara sahne aldı.

Sahnede Türk müziğinin seçkin eserlerinin yanı sıra İtalyan kültürünün çok bilinen eserlerini de seslendiren Zara, davetlilerin büyük beğenisini topladı. İtalya Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani başta olmak üzere, Başkonsolos Elena Sgarbi’nin de hazır bulunduğu günde Zara “O solo mio” ve “Caruso” aryaları ve Türk Müziği’nden örnekler sundu.

İtalya Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani, Zara ‘ya müzik ziyafetinden dolayı özel olarak teşekkür ve tebriklerini iletirken bu özel günün anısına bir de plaket sundu.

Ünlü şarkıcı Zara, geçtiğimiz ay dünyanın en önde gelen isimlerinin konserlerine ev sahipliği yapan Amsterdam’ın ünlü konser salonunda unutulmaz bir konsere imza atmıştı.

Zara, kasım ayı itibariyle Amerika ve Avrupa‘da ardı ardına konserler vermeye hazırlanıyor. Konseri için özel bir repertuvar hazırlayan Zara, halk müziği, sanat müziği, klasik müzik, pop ve yabancı şarkılara yer verdiği geniş repertuvarı ile sevenlerine tam bir müzik ziyafeti yaşatacak.