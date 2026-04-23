Ünlülerden çocuklara anlamlı ziyaret

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "Cerrahpaşa Pediatri Şenliği", Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören çocuklara umut ve neşe dolu anlar yaşattı. Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim, minik hastalarla bir araya geldi.

Etkinliğe; Gülsim Ali, Demet Işıl, Aslı Turanlı, Ceren Benderlioğlu, Kaan Turgut, Büşra Develi, Görkem Sevindik, Mehmet Özdemir, Gökhan Keskin, Selda Topal, Buçe Buse Kahraman, Didem Balçın, Eylül Tumbar, Feyza Civelek, Nilay Erdönmez ve Yunus Emre Yıldırımer’in yanı sıra milli basketbolcular Elif Bayram, Gökşen Fitik ve Sehernaz Cidal katıldı. Hastane odalarını tek tek ziyaret eden ünlüler, çocuklara hediyeler dağıtıp onlarla sohbet ederek bayram sevincini paylaştı.

Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür belgesi takdim eden Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Böylesine anlamlı ve umut dolu bir bayramı ziyaretlerinizle taçlandırdığınız, çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm olduğunuz için minnettarız" dedi.

Daha önce kanseri yenen Demet Işıl, hastaneye getirdiği onlarca balonu çocuklarla birlikte gökyüzüne bıraktı. Tüm çocuklarla yakından ilgilenen Işıl, kendisine hediye edilen 'Umudun Adı: Çocuk' kitabı sonrası duygularını şöyle dile getirdi: Eşim de ben de bu hastanede doğduk. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çocukların çocukluklarını yaşaması çok önemli. Bugün balonlarla birlikte umutları da gökyüzüne bıraktık. 5-6 yıl önce kanserle mücadele ettim; o dönemde iyileşmek için kendime verdiğim sözleri tutmaya devam ediyorum.

Çocuklara kitap hediye eden Aslı Turanlı, çocukların güven duymasının önemine değinerek, "Ailesine ve çocuklarına değer veren bir milletiz. Size güvenen bir çocuk mutlu olur; mutlu çocuk ise mutlu bir gelecek demektir. Elimizden geldiğince onların yanında olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe annesiyle katılan Gülsim Ali, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Dün galadaydım ama bugün çocukların yanında olmayı ve onları gülümsetmeyi tercih ettim; bu gerçekten çok önemli. Annem de bana eşlik etmek istedi" diyerek duygularını paylaştı. Oyuncunun annesi kızı için, "O aslında hiç büyümemiş bir çocuk gibi... Her zaman başarılıydı, her şeyi iyiydi; sadece birazcık yaramazdı. Onunla gurur duyuyorum. İstanbul'a ilk gidişinde, o ayrılık anında çok üzülmüştüm" şeklinde konuştu. Gülsim Ali, "Ablam da 23 Nisan doğumlu. Bizim doğduğumuz yerde de bu günü büyük bir coşkuyla kutlardık; hem Çocuk Bayramı hem de doğum günü kutlaması bir arada olurdu" bilgisini verdi. Ali'nin annesi ise, "Torun için zamanı geldi mi?" sorusunu, "Evet, geldi" diyerek yanıtladı.

Nilay Erdönmez, "Buraya gelince çocukluğumu hatırladım. Herkese Allah'tan şifa diliyorum; umarım bütün çocuklar çocukluklarını en güzel şekilde yaşar. Eskiden 23 Nisan törenlerinde mevsimleri temsil ederdik, ben sarı rengimle sonbaharı canlandırırdım. Çocukları gerçekten çok seviyorum" dedi. Küçüklüğünden beri sosyal olduğunu belirten oyuncu, "Bayramlarda şiir okuyan, sunuculuk yapan ve sürekli sahnede olan o çocuklardan biriydim" diye ekledi.

Set öncesi sabahın erken saatlerinde hastaneye gelen Feyza Civelek, hastane personeli ve çocuklar tarafından sevgiyle karşılandı. Sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren Civelek, elle çevrilen dönme dolabın koluna geçip çocukları eğlendirerek anne babalardan alkış aldı. "Çocukluğumda yaşadığım coşkulu bayramları unuttuğumu buraya gelince hatırladım. İnanılmaz güzel vakit geçirdim. Onların mutlu olması bana büyük bir keyif verdi. Onlar iyi ve mutlu olsunlar yeter, ben her zaman buraya gelirim" dedi.

Ceren Benderlioğlu, "Çocuk deyince ben de akan sular durur. Onlar bizim geleceğimiz. Burada olmak benim için biraz zor; en son yeğenimle ilgili bir süreçte buradaydım, o yüzden duygusalım. Buradaki çocukların mutlu olmasından ve sağlıklarına kavuşmasından başka hiçbir dileğim yok. Çocukken statlarda gösteri yapardık. Aylarca çalışıp Fenerbahçe Stadı'nın çimlerinde gösteri sunardık. Hepsini büyük bir keyifle yapardım" ifadelerine yer verdi.

Ayağında bir sorun olduğunu belirten Yunus Emre Yıldırımer, "Geçmişte yaptığım spor nedeniyle ufak bir yırtık oluştu. Bir aydır bu durumdayım. Şu an kendimi biraz zorluyorum ama işimi seviyorum, sıkıntı yok. Davet ettiler, sağ olsunlar koşarak geldim. Çocuklar bizim için çok kıymetli. 'Çocuk büyütmek değil, yetiştirmek zor' deriz. Onlar ne diyorsa o... Çocukları çok seviyorum, onlar hiç üzülmesin. Baba olmak insana ayrı bir duygusallık katıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Didem Balçın, "Çocuklar varsa her şeye varım, onlar söz konusu olduğunda gözlerim doluyor" diye konuştu.

Eylül Tumbar, "Çok keyifliyim. Uzun zamandır bu kadar çok çocukla birlikte olmamıştım. Onlara iyi gelmeye çalışıyoruz, onlar da bize iyi geliyorlar. Çocukluğum keyifliydi, ailece kutlamalara katılırdık" şeklinde konuştu.

Buçe Buse Kahraman, "23 Nisan hepimiz için çok önemli. Çocuklar hepimizin geleceğini yansıtıyor; onları güldürebilmek ve onlarla bir arada olmak çok keyifli" açıklamasında bulundu.

Taner Rumeli, "Bizim için çok anlamlı. Çocuklar bizim geleceğimiz; bunu hep söylüyoruz ama lafta bırakmamalıyız. Çocukluğumdan beri en sevdiğim bayram 23 Nisan. Çocukları mutlu ediyoruz ama ben de mutluyum. Onları çok seviyorum" dedi. Çocuklara özel bir kombin giyen oyuncu, "Neşem çok yerinde, umarım çocuklara da faydası olur" ifadelerini kullandı.