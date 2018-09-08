Ünlüler Müjgan Ferhan Şensoy'un düğününde buluştu

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy 3 yıllık sevgilisi müzisyen Cem Öğet’le önceki akşam evlendi. Tarabya’daki Fransız Bahçesi’nde yapılan düğüne ünlüler akın etti. Ferhan Şensoy objektiflerden uzak durdu. Derya Şensoy ablasının düğününe 2.5 yıllık sevgilisi Sarp Levendoğlu’yla katıldı. Çift görüntü vermek istemedi