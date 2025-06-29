Ünlüler plajı

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bir etkinlik için Bodrum’a gelen ünlü isimler, Gündoğan’daki bir beach’in plajına akın etti.

Yüsra Geyik, denize girmeye hazırlanırken saçları dolaşınca, oyuncu arkadaşı Hazal Türesan hemen yardımına koştu.

Ozan Dolunay ile aşk dedikodularına karışan Yüsra Geyik, Dolunay ile beach’te bir araya gelmedi.

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Ozan Dolunay’a ise deniz keyfi sırasında oyuncu Lilya İrem Salman eşlik etti.

Deniz sonrası Dolunay, Salman’a havlusunu sararak destek oldu.

Selen Öztürk, yalnız başına deniz keyfi yaparken denizdeki arkadaşlarına sempatik hareketlerle karşılık verdi.

Hazal Türesan, fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sera Kutlubey ise günü güneşlenerek geçirmeyi tercih etti.

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Bir ara şezlongundan kalkıp kendisi için söylediği pizzaları arkadaşlarına ikram etti

Rahimcan Kapkap yalnız başına deniz keyfi yaptı.

Gülsüm Ali, oyuncu arkadaşlarına eşlik etti.

Berk Ali Çatal ise sevgilisi Nilsu Yılmaz ile deniz sezonunu açtı.