Ünlülerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajları

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişimini, vatanı, bayrağı uğruna canını hiçe sayarak engellemeye çalışan tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

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SİBEL CAN

Aradan 7 yıl geçmesine rağmen o gün hâlâ aklımızda ve hiç unutmayacağız. Ülkemiz için kendini feda eden kahramanlarımızı minnetle anıyoruz.