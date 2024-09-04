Ünlülerden Mehmet Güleryüz'e veda
Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden ressam, yazar, yönetmen Mehmet Güleryüz, 86 yaşında Paris'te hayatını kaybetti. Güleryüz'ün vefatının ardından ünlüler, üzüntüsünü sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla ifade etti
Ressam, yazar, yönetmen kimlikleriyle çağdaş Türk sanatının en önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz, bir süredir tedavi gördüğü Paris'te hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören Güleryüz, özellikle Türk resim sanatına yaptığı katkılarla tanınıyordu.
86 yaşında hayata veda eden Mehmet Güleryüz'ün vefat haberi ünlüleri yasa boğdu. Cem Yılmaz, Fırat Tanış ve Talat Bulut gibi ünlü isimler, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla Güleryüz'e veda etti.
Cem Yılmaz: Kıymetli büyüğümüz, sanat insanı Mehmet Güleryüz ağabeyimin mekânı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun.
Fırat Tanış: Çok üzgünüm. Sevenlerine sabır dilerim.