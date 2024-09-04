Ressam, yazar, yönetmen kimlikleriyle çağdaş Türk sanatının en önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz, bir süredir tedavi gördüğü Paris'te hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören Güleryüz, özellikle Türk resim sanatına yaptığı katkılarla tanınıyordu.

86 yaşında hayata veda eden Mehmet Güleryüz'ün vefat haberi ünlüleri yasa boğdu. Cem Yılmaz, Fırat Tanış ve Talat Bulut gibi ünlü isimler, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla Güleryüz'e veda etti.