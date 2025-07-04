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        Ünlülerden, Zeynep Sönmez'e tebrik yağdı

        Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3'üncü tura çıkma başarısı göstererek bir ilke imza atan Zeynep Sönmez'e ünlüler, destek vererek tebriklerini iletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 12:29 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:29
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        Ünlülerden tebrik yağdı
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        Teniste sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar ikinci turunda dünya 88 numarası temsilcimiz Zeynep Sönmez, dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang ile karşı karşıya geldi.

        Mücadeleye iki tenisçi de servis kırarak başladı. Zeynep, geriye düştüğü sette rakibine; 7 - 5 üstünlük kurarak 1-0 öne geçti.

        İkinci sette de rakibinin servislerini kırarak üstünlük kuran tenisçimiz, 7 - 5 ile durumu 2 - 0'a getirerek adını, 3'üncü tura yazdırdı.

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        Tenise olan meraklarıyla da tanınan ünlüler, Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya imza atan Zeynep Sönmez için tebrik mesajları yayımladı.

        Hülya Avşar: Çok heyecanlıyım.

        Engin Altan Düzyatan: Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 3'üncü tura yükseldi. 75 yıl sonra grand - slam turnuvasında 3'üncü tur gören ilk Türk tenisçi oldu. Tebrikler...

        Müge Boz: Ne büyük gurur.

        Anıl Altan: Tebrikler.

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        #Zeynep Sönmez
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