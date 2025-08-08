Habertürk
        Haberler Magazin Ünlüleri yasa boğan ölüm: Siyabend Suvari hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Siyabend Suvari hayatını kaybetti

        Pek çok konser organizatörlüğünü üstlenen Siyabend Suvari, 8 yıldır mücadele ettiği kansere yenildi. Suvari'nin vefatı ünlü isimler yasa boğdu

        Giriş: 08.08.2025 - 12:28 Güncelleme: 08.08.2025 - 12:28
        Organizatör Siyabend Suvari, vefat etti. Suvari, 8 yıldır mücadele ettiği kanser nedeniyle hayata veda etti. Harun Tekin, Aylin Aslım ve Güneş Duru gibi müzisyenler üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

        Harun Tekin: Hayatla kurduğun bağ ve inadın hepimize en büyük miras. Mekânın cennet olsun.

        Aylin Aslım: Artık huzurdasın. Çok sevdik seni.

        Güneş Duru: Bin tane şey aklıma geliyor. En manyağı 'Van için Rock'tı deprem sonrası. Buz tutmuş çadır yerleşkeydi. Güle güle. Her şey için teşekkürler.

        Zümrüt Arol Bekce (BKM CEO): Canım Siyabend. Çok erken gittin, çok direndin, hiç şikâyet etmedin.

        #Siyabend Suvari
