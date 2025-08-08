Organizatör Siyabend Suvari, vefat etti. Suvari, 8 yıldır mücadele ettiği kanser nedeniyle hayata veda etti. Harun Tekin, Aylin Aslım ve Güneş Duru gibi müzisyenler üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Harun Tekin: Hayatla kurduğun bağ ve inadın hepimize en büyük miras. Mekânın cennet olsun.

Aylin Aslım: Artık huzurdasın. Çok sevdik seni.

Güneş Duru: Bin tane şey aklıma geliyor. En manyağı 'Van için Rock'tı deprem sonrası. Buz tutmuş çadır yerleşkeydi. Güle güle. Her şey için teşekkürler.

Zümrüt Arol Bekce (BKM CEO): Canım Siyabend. Çok erken gittin, çok direndin, hiç şikâyet etmedin.