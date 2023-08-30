Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları

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MUSTAFA SANDAL

Sen daima; tek pusulamız, tek önderimiz ve tek liderimizsin. Bu güzel vatana sahip olduğumuz için sana ve silah arkadaşlarına müteşekkiriz Ata'm. Minnet ve rahmetle. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.