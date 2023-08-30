Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
30 Ağustos Zafer Bayramı; ülkemizde, yurt dışı temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenlerle kutlanıyor. Ünlü isimler, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde duygularını dile getirdi
TÜRKAN ŞORAY
30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Büyük taarruzun kahramanları; başkomutan Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize minnetlerimizle...
MAURO ICARDI
101'inci yıl dönümünde Zafer Bayramı kutlu olsun.
TARKAN
30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum.
ALİ SUNAL
30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.
FEDON
30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.
ZAFER ALGÖZ
"Az zamanda çok büyük işler yaptık." Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında büyük zaferimiz kutlu olsun. Uğruna can verenlere rahmet dilerim. Büyük komutan Mustafa Kemal Paşa'mıza, aziz dava arkadaşlarına minnet ve saygıyla. Zafer bayramımız kutlu olsun.
MUSTAFA SANDAL
Sen daima; tek pusulamız, tek önderimiz ve tek liderimizsin. Bu güzel vatana sahip olduğumuz için sana ve silah arkadaşlarına müteşekkiriz Ata'm. Minnet ve rahmetle. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.
YONCA EVCİMİK
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
MUSTAFA CECELİ
30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.