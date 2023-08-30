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        Haberler Magazin Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları - Magazin haberleri

        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları

        30 Ağustos Zafer Bayramı; ülkemizde, yurt dışı temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenlerle kutlanıyor. Ünlü isimler, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 08:41 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:30
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        1

        TÜRKAN ŞORAY

        30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Büyük taarruzun kahramanları; başkomutan Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize minnetlerimizle...

        2

        MAURO ICARDI

        101'inci yıl dönümünde Zafer Bayramı kutlu olsun.

        3

        TARKAN

        30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum.

        4

        ALİ SUNAL

        30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

        5

        FEDON

        30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

        6

        ZAFER ALGÖZ

        "Az zamanda çok büyük işler yaptık." Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında büyük zaferimiz kutlu olsun. Uğruna can verenlere rahmet dilerim. Büyük komutan Mustafa Kemal Paşa'mıza, aziz dava arkadaşlarına minnet ve saygıyla. Zafer bayramımız kutlu olsun.

        7

        MUSTAFA SANDAL

        Sen daima; tek pusulamız, tek önderimiz ve tek liderimizsin. Bu güzel vatana sahip olduğumuz için sana ve silah arkadaşlarına müteşekkiriz Ata'm. Minnet ve rahmetle. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

        8

        YONCA EVCİMİK

        30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        9

        MUSTAFA CECELİ

        30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

        10

        SEDA SAYAN

        30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

        11

        DERYA ULUĞ

        30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

        12

        EBRU GÜNDEŞ

        #30 Ağustos Zafer Bayramı
        #30 ağustos
        #Türkan Şoray
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