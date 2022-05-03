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Ünlülerin bayram mesajları

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı

HABERTURK.COM
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    İZZET YILDIZHAN

    Ailemle beraber herkese iyi bayramlar diliyorum.

     
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    ECE ERKEN

    Ailenizle sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum.
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    FAHRİYE EVCEN

    Mutlu bayramlar...
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    DOĞA RUTKAY KAMAL

    Neşeli bayramlar...
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    MERVE ÖZBEY

    Mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim...
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    EMRE ALTUĞ

    Alaçatı'dan herkese iyi bayramlar diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu nice bayramlara...
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    GÖKÇE BAHADIR

    Öncelik aşk olsun. Yaşadığımız zor günlerin ardından sevmek, sevilmek olsun! Herkese iyi bayramlar dilerim.
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    ÇAĞLA ŞIKEL

    Mutlu bayramlar...
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    PERİHAN SAVAŞ

    Sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar…
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    BERKAY HARDAL

    Ortam çok gergin, iyi bayramlar.
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    ENGİN AKYÜREK

    Bol gülüşlü bayramlar...
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    ÖZGE ULUSOY

    İyi bayramlar... Çok sevdiklerinizle...
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    BURÇİN TERZİOĞLU

    İyi bayramlar...
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    HATİCE ASLAN

    Ramazan bayramınız kutlu olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. 
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    ATA DEMİRER

    İyi bayramlar...
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    MÜGE BOZ

    Mutlu bayramlar.
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    OKTAY KAYNARCA

    Her günün bayram olanından.
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    HADİSE

    Herkese sevdikleri ile birlikte mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Ramazan bayramımız mübarek olsun. 
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    KENAN DOĞULU

    Kırgınlıklarımızı unuttuğumuz, küstüklerimizle barıştığımız, paylaşmayı hatırladığımız, sımsıkı sarıldığımız, hep bir arada olduğumuz, sevgi, umut ve mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle...
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    BÜLENT ŞAKRAK

    Şakrak bayramlar dileriz.
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    GİZEM GÜVEN

    İyi bayramlar...
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    HANDE DOĞANDEMİR

    İyi bayramlar...
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    BUSE TERİM BAHÇEKAPILI

    Herkese sevdikleriyle, ailesiyle huzurlu, sağlıklı mutlu bayramlar dileriz...
  • Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    ÜMİT ERDİM

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