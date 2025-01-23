Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında 78 vatandaşımız, hayatını kaybetti. Tüm ülkeyi büyük bir üzüntüye boğan facia, ruhlarda derin bir yara açtı.

Ünlüler, üzüntülerini dile getirmeye devam ediliyor.

Burcu Kara: Sevinçle, heyecanla, hayallerle gidilen bir tatil ve vicdansızların elinden bir ölüm... Acısı dinmeyecek bir yangın... Evlatlarıyla yok olan aileler... Sizi bu kadar çaresiz, bizi bu kadar perişan edenler bu dünyada da ahirette de adaletin en büyüğünü yaşasın inşallah.

Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78 Haberi Görüntüle

Neslihan Yeldan: Evimde bir yangın detektörü var. Mutfakta yemek yansa korkunç bir alarm ötüyor. Hatta fırında bir şey unuttuğumda ya da tencerenin dibini tutturduğumu anladığımda alarm ötmesin diye koşarak pencereyi açıp tencereyi bir süre orada bırakıyorum. Düşünsenize koca otelde en ufak bir dumana karşı hassas alarm olsa 2 dakikada herkes oteli tahliye edecek, kimsenin burnu bile kanamayacaktı. Bu kadar basit bir sistem, insan hayatının değerli olması gereken bir yerde nasıl olmaz yaa kafayı yersin.

Murat Ünalmış: Ne söylersek maalesef fayda etmez, etmiyor. Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasından dolayı hayatını kaybeden insanlarımız için çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar dilerim. Yaralılara acil şifalar olsun. Liyakatsizliğin ve yozlaşmışlığın en acı sonuçlarıyla her gün yüzleşmekten bıktık. Milletimizin başı sağ olsun.

Çiçek Dilligil: Ne bir tanıdığım ne bir yakınım vardı... Benim gözüme uyku girmiyor, başka hiçbir şey düşünemiyor, içim öfke ve acıyla taşıyorsa yakınlarını kaybedenlerin hali... Sabır diliyorum ve sebep olanların yaşattıklarını kat be kat yaşamasını... İlahi adalet var.

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Başak Dizer: İçimizi soğutur mu? Ahh! giden o canlar ve onların ailelerine sorun, hiç soğutabilir mi? Asla, hayır! Ama suçlular cezalandırılmalı evet ama önce denetleme, her zaman denetleme sistemin en önemli görevi olmalı.

Aslı Hünel: Allah'ım yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim yakınlarına dayanma gücü versin. Kimse bu şekilde ölmeyi hak etmez. Biz neler izliyoruz öyle ve üzülüyoruz. O insanların çırpınışlarını düşünemiyorum.