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        Haberler Ekonomi Borsa Ünsal Ban gözaltında - Borsa Haberleri

        Ünsal Ban manipülasyon soruşturması kapsamında gözaltında

        Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, borsada manipülasyon soruşturması kapsamında Fethiye'de gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 17:45 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:53
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        Borsa soruşturmasında gözaltı
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        Borsa İstanbul'daki manipülasyon soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Eski Rektörü Ünsal Ban, Fethiye’de yakalandı.

        Borsa İstanbul'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nun talimatıyla yürütülen soruşturmada, bazı sermaye piyasası araçlarında yapay fiyat ve işlem hacmi oluşturularak yatırımcıların yanıltıldığı iddiaları araştırılıyor.

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