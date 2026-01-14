Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Unutamamak bir hastalık mı? İşte dünyada çok nadir görülen hipertimezi

        Unutamamak bir hastalık mı? Dünyada çok nadir görülen hipertimezi

        Ne kadar istesek de bazı anılar zihnimizden silinmiyorsa bunun nedeni sıradan bir hafıza gücü olmayabilir. Dünyada çok az kişide görülen hipertimezi, bireyin yaşadığı olayları tüm ayrıntılarıyla hatırlamasına neden olan nadir bir nöropsikolojik durum olarak dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        Giriş: 14.01.2026 - 13:30 Güncelleme: 14.01.2026 - 13:30
        Bazı insanlar neden hiç unutmuyor?
        Geçmişte yaşadıklarınızı tarihleri, konuşmaları ve çevresel detaylarıyla hatırlıyorsanız bunun arkasında hipertimezi olabilir. İlk kez 2006 yılında tanımlanan bu durum, üstün otobiyografik hafıza olarak da adlandırılıyor.

        HİPERTİMEZİ NEDİR?

        Hipertimezi, kişinin geçmişte yaşadığı olayları son derece net, ayrıntılı ve kronolojik biçimde hatırlayabilmesiyle tanımlanan çok nadir bir nöropsikolojik durumdur. “Üstün otobiyografik hafıza” ya da “hipertimestik sendrom” olarak da adlandırılır. Bu özelliğe sahip bireyler, kendi yaşamlarında deneyimledikleri anıları neredeyse eksiksiz biçimde anımsayabilirler.

        İlk kez 2006 yılında bilimsel olarak tanımlanan hipertimezi, dünya genelinde yalnızca çok az sayıda kişide gözlemlenmiştir. Bu durum, beynin bilgileri depolama ve geri çağırma kapasitesinin olağanüstü düzeyde çalışmasıyla ilişkilendirilmektedir.

        HİPERTİMEZİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

        Hipertimeziye sahip bireylerin hafızası genellikle kendi yaşam deneyimleriyle sınırlıdır. Yani bu kişiler ansiklopedik ya da akademik bilgileri değil, bizzat yaşadıkları olayları ayrıntılarıyla hatırlar. Bir tarih sorulması ya da belirli bir anının çağrıştırılması, o güne ait pek çok detayı zihinde canlandırmaları için yeterlidir.

        HİPERTİMEZİNİN OLASI NEDENLERİ

        Hipertimezinin kesin nedeni henüz bilinmemektedir. Bunun temel sebebi, durumun son derece nadir görülmesi ve sınırlı sayıda bilimsel çalışmanın bulunmasıdır. Ancak bazı faktörlerin rol oynayabileceği düşünülmektedir:

        BİYOLOJİK FAKTÖRLER

        Yapılan bazı nörogörüntüleme çalışmalarında, hipertimeziye sahip bireylerde amigdala ile alt ve üst parietal lob gibi beyin bölgelerinde artmış aktivite saptanmıştır. Bu bölgelerin hafıza ve duygusal işleme ile ilişkili olması dikkat çekicidir.

        GENETİK FAKTÖRLER

        Hipertimezinin kalıtsal olabileceği öne sürülmektedir. Ancak bu alandaki araştırmalar henüz kesin bir sonuca ulaşmamıştır.

        PSİKOLOJİK FAKTÖRLER

        Yaşanmış olayları sık sık düşünme, geçmişe aşırı odaklanma ve takıntılı biçimde anıları zihinde canlandırma eğilimi, bu durumun ortaya çıkmasını tetikleyebilir.

        HİPERTİMEZİYE SAHİP KİŞİLER NEYİ HATIRLAR?

        Hipertimezili bireyler, yaşamlarının pek çok alanına dair detayları olağanüstü bir netlikle hatırlayabilir:

        Gündelik Aktiviteler: Günlük rutinler, yapılan işler, alışverişler ve sıradan aktiviteler

        İnsanlarla İlişkiler: Yapılan konuşmalar, yaşanan duygular ve sosyal etkileşimlerin ayrıntıları

        Yeme-İçme Deneyimleri: Ne yedikleri, nerede ve hangi tarihte tükettikleri

        Konuşmalar ve İfadeler: Kullanılan kelimeler, diyaloglar ve iletişim detayları

        Çevresel Unsurlar: Hava durumu, giyilen kıyafetler, bulunulan ortam

        Özel Günler: Doğum günleri, tatiller ve bu zamanlarda yaşanan olaylar

        TANI SÜRECİ

        Hipertimezi için günümüzde standart bir tanı protokolü bulunmamaktadır. Tanı süreci genellikle kapsamlı bir değerlendirmeye dayanır:

        - Nöropsikolojik testler

        - Otobiyografik hafıza değerlendirmeleri

        - Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)

        - Klinik gözlem ve uzman görüşü

        Bu yöntemlerle bireyin hafıza kapasitesi ve beyin aktiviteleri ayrıntılı biçimde incelenir.

        TEDAVİ VE YÖNETİM

        Hipertimeziye özgü, bilimsel olarak kanıtlanmış bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu durum genellikle ciddi bir sağlık sorununa yol açmadığı için doğrudan tedavi gerektirmez. Ancak geçmiş anıların sürekli ve yoğun biçimde hatırlanması, bazı bireylerde duygusal yük ve zihinsel yorgunluk yaratabilir.

        Bu nedenle psikolojik destek, danışmanlık ya da terapi, kişinin bu durumla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olabilir. Amaç, hafızayı ortadan kaldırmak değil, onunla uyumlu bir yaşam sürmeyi sağlamaktır.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        HT 360 - 13 Ocak 2026 (Trump Grönland'a Giderken California'dan Olur Mu?)

        "Bugünün hasta adamı ABD mi?" Powell'a soruşturma kırılma olur mu? Fed Başkanı ile kavganın nedeni ne? Trump ülkesini de mi karıştırıyor? Eyaletler neden ayrılmak istiyor? Birleşik Devletler dağılır mı? HT 360'da Dilek Gül sordu; Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinem Ünaldılar anlattı.  

