Tiyatrokare’nin Türk tiyatrosunda bir klasik haline gelen ve yaklaşık 10 yıldır kapalı gişe oynayan fenomen komedisi 'Ahududu', bu kez Kartal’da perdelerini açtı. Usta oyuncuların performansıyla devleşen gece, sadece sahnede değil, kuliste de unutulmaz anlara sahne oldu.

Başrollerini Türk tiyatrosunun duayen isimleri Melek Baykal, Suna Keskin ve oyunun yönetmenliğini de üstlenen Nedim Saban’ın paylaştığı yapım, Kartallı sanatseverlere adeta bir tiyatro şöleni sundu.

Kara komedinin en iyi örneklerinden biri olan oyunda, Melek Baykal ve Suna Keskin’in bitmek bilmeyen enerjisi izleyiciden tam not aldı. Kahkahanın bir an olsun dinmediği temsilin sonunda, salonu hınca hınç dolduran tiyatroseverler ekibi dakikalarca ayakta alkışladı.