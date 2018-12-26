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2009/10 sezonunun son haftasında Bursaspor'un 1 puan önünde bulunan Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 14. dakikada Güiza ile öne geçti. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Burak, 23. dakikada orta-şut karışımı bir vuruş yaptı ve top kaleye girdi. Yıllarca unutulmayacak bu gol, Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna mal oldu. Burak Yılmaz, sonraki sezonlarda kendini geliştirerek Türkiye'nin en önemli golcüleri arasına girmeyi başardı. Gökhan Ünal ise kariyer basamaklarını çıktığından çok daha hızlı bir şekilde düşüşe geçti.