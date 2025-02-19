Global taşımacılığın örneklerinden biri olan UPS Kargo, 1988 yılından bu yana ülkemiz üzerinde de hız kesmeden hizmet vermeye devam etmektedir. 260’tan fazla şubesiyle ülkemizin 81 iline kargo taşımacılığı sağlayan UPS Kargo belirli saat aralıklarında müşterilerine hizmet sunmaktadır.

UPS Kargo çalışma saatleri 2025, UPS Kargo kaçta açılıyor, UPS Kargo kaçta kapanıyor, UPS Kargo hafta içi çalışma saatleri, UPS kargo hafta sonu açık mı, UPS Kargo hafta sonu kaça kadar açık, UPS Kargo hafta sonu kaça kadar dağıtım yapıyor, UPS Kargo hafta sonu çalışma saatleri, UPS Kargo öğle arası saati, UPS Kargo mesai saatleri, UPS Kargo şubeye teslim saat kaça kadar yapılıyor? Haberimiz devamında UPS Kargo çalışma ve dağıtım saatlerine ulaşabilirsiniz.

UPS Kargo Çalışma Saatleri 2025

UPS Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 ile 18.00 arasındadır. Hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet veren UPS Kargo’nun cumartesi çalışma saatleri 09.00 ile 15.00’dir. Çalışma saatleri şubeler üzerinden farklılık göstermektedir.

UPS Kargo Kaçta Açılıyor?

UPS Kargo hafta içi ve cumartesi günleri saat 09.00’da mesaiye başlamaktadır.

UPS Kargo Kaçta Kapanıyor?

UPS Kargo hafta içi ve cumartesi günleri kapanış saatlerinde farklılık göstermektedir. Şubeler arasında da kapanış saatlerinde ufak farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Ancak genel olarak UPS Kargo hafta içi 18.00’da cumartesi günü ise 15.00’de hizmete son vermektedir.