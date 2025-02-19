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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler UPS Kargo Çalışma Saatleri 2025: UPS Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor, Hafta Sonu Açık Mı ve Kaça Kadar Açık? (Hafta İçi ve Hafta Sonu) - Merak Edilenler Haberleri

        UPS Kargo çalışma saatleri 2025: UPS Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

        Temelleri Amerika'da 1907 yılında atılan UPS Kargo 100 yılı aşkın süredir müşterilerine hizmet sunmaktadır. 1919 yılında UPS yani United Parcel Service adını alan şirket, dünya üzerinde 220'den fazla ülkede kargo taşımacılığı yapmaktadır. UPS Kargo, 1988 yılından bu yana ise ülkemizde hizmet vermeye devam etmektedir. Peki, UPS kargo saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte UPS kargo çalışma saatleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:15
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        UPS Kargo çalışma saatleri 2025
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        Global taşımacılığın örneklerinden biri olan UPS Kargo, 1988 yılından bu yana ülkemiz üzerinde de hız kesmeden hizmet vermeye devam etmektedir. 260’tan fazla şubesiyle ülkemizin 81 iline kargo taşımacılığı sağlayan UPS Kargo belirli saat aralıklarında müşterilerine hizmet sunmaktadır.

        MNG Kargo çalışma saatleri 2023
        MNG Kargo çalışma saatleri 2023

        UPS Kargo çalışma saatleri 2025, UPS Kargo kaçta açılıyor, UPS Kargo kaçta kapanıyor, UPS Kargo hafta içi çalışma saatleri, UPS kargo hafta sonu açık mı, UPS Kargo hafta sonu kaça kadar açık, UPS Kargo hafta sonu kaça kadar dağıtım yapıyor, UPS Kargo hafta sonu çalışma saatleri, UPS Kargo öğle arası saati, UPS Kargo mesai saatleri, UPS Kargo şubeye teslim saat kaça kadar yapılıyor? Haberimiz devamında UPS Kargo çalışma ve dağıtım saatlerine ulaşabilirsiniz.

        UPS Kargo Çalışma Saatleri 2025

        UPS Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 ile 18.00 arasındadır. Hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet veren UPS Kargo’nun cumartesi çalışma saatleri 09.00 ile 15.00’dir. Çalışma saatleri şubeler üzerinden farklılık göstermektedir.

        UPS Kargo Kaçta Açılıyor?

        UPS Kargo hafta içi ve cumartesi günleri saat 09.00’da mesaiye başlamaktadır.

        UPS Kargo Kaçta Kapanıyor?

        UPS Kargo hafta içi ve cumartesi günleri kapanış saatlerinde farklılık göstermektedir. Şubeler arasında da kapanış saatlerinde ufak farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Ancak genel olarak UPS Kargo hafta içi 18.00’da cumartesi günü ise 15.00’de hizmete son vermektedir.

        UPS Kargo Hafta İçi Çalışma Saatleri

        UPS Kargo’nun hafta içi çalışma saatleri 09.00 ile 18.00 arasındadır. Ancak kapanış saatlerinde şubeye göre farklılıklar olabileceğinden dolayı Google üzerinden kapsamlı bir şube aramasıyla gitmek istediğiniz şubenin kaçta kapandığına ulaşabilirsiniz.

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        UPS Kargo Hafta Sonu Açık Mı?

        UPS Kargo hafta sonları sadece cumartesi günleri hizmet vermektedir. UPS Kargo şirketi Pazar günleri kapalıdır.

        UPS Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

        Hafta içi pek çoğumuz günlük hayatın rutin telaşında olduğumuzdan dolayı eğer aciliyeti yoksa kargo gönderilerimizi genelde hafta sonuna erteleriz. Hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet sunan UPS Kargo saat 09.00 ile 15.00 arası açıktır. Pazar günleri ise şubeler kapalı olduğundan herhangi bir hizmet sağlanmamaktadır.

        UPS Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Dağıtım Yapıyor?

        UPS Kargo cumartesi günleri saat 15.00’a kadar dağıtım yapmaktadır.

        UPS Kargo Hafta Sonu Çalışma Saatleri

        UPS Kargo hafta sonları sadece cumartesi günü hizmet vermektedir. Hafta içi çalışma saatlerine nazaran cumartesi günü daha kısa çalışma saatleri daha kısadır. Cumartesi günü UPS çalışma saatleri sabah 09.00 ile öğle 15.00 arasındadır.

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        UPS Kargo Öğle Arası Saati

        UPS Kargo şubeleri öğle arası saatlerinde de açıktır fakat öğle arasında gönderiler kabul edilmemektedir.

        UPS Kargo Mesai Saatleri

        UPS Kargo firmasının mesai saatleri hafta içi 09.00 ile 18.00 arasında olup cumartesi günü 09.00 ile 15.00 arasındadır. UPS Kargo mesai saatleri şube konumlarına göre ufak tefek farklılık gösterse de genelleme de aynıdır.

        UPS Kargo Şubeye Teslim Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

        UPS Kargo şubelerine ürününüzü sabah 09.00’dan akşam 18.00’e kadar teslim edebilirsiniz. Hafta içi 18.00’den itibaren ürün teslimatı yapılmamaktadır. Cumartesi günleri ise ürün teslimi 15.00’e kadar yapılmaktadır.

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