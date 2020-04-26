Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

Galatasaray'da 8 yıl yönetimlerde görev yapmış olan Doç. Dr. Ural Aküzüm, Habertürk Spor'dan Çağatay Çelik'e konuştu. Yeni tip koroanvirüs (Kovid-19) pandemisi sonrasında dünya spor ve tüm eğlence sektörünün dönüşüme uğrayacağını belirten Aküzüm, yabancı teknik adam ve sporcuların Türk sporuna çağ atlattığını belirtti. Galatasaray’da basketbolun çok önemli ve değerli olduğunu ve kapatılmasının mümkün olmayacağını belirten Aküzüm futbolla ilgili olarak ise "Galatasaray geleneği bozar, mayıs yerine temmuz ayında da şampiyon olur!" ifadelerini kullandı.

"BASKETBOLU TÜRKİYE'YE GALATASARAY GETİRDİ. KAPATMAK MÜMKÜN DEĞİL!"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın amatör şubelerin küçülmesine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Aküzüm, eskiden görev yaptığı basketbol şubesiyle iligili olarak "Abdurrahim Albayrak, 3 dönem beraber görev yaptığımız, tarihe geçmiş yöneticimizdir. Ben basketbol şubesinden sorumluyken maçlara gelirdi. O da 'Kapatalım' dememiştir zaten. Basketbol, Türkiye’de en çok değer verilen ikinci spor. Türkiye’de basketbol Galatasaray ile başladı, kurucusu Galatasaraylılardır. Kulübümüz kurucusu, beden eğitim öğretmeni Ahmet Robenson ve Galatasaray Lisesi’ndeki öğrencileri, bu topraklardaki ilk basketbol maçını 1911’de düzenlemiştir. Galatasaray basketbolunun büyük bir geleneği var, Anadolu topraklarına basketbolu sevdiren 'Yenilmez Armada' bizim tarihimiz... Galatasaray’ın basketbol kökenli en az iki bin kulüp üyesi, oturmuş bir geleneği, çoğu genç yaşlarda Türkiye’nin en büyük ve ateşli taraftar kitlesi var. Daha Avrupa şampiyonlukları kazanacağız. Galatasaray’da basketbol kapatılamaz, kapatılması teklif dahi edilemez” dedi.

"SPONSORLARIMIZ ALTIN DEĞERİNDEDİR"

Doğa Sigorta sponsorluğundaki erkek basketbol takımının fiyat/performans dengesi olarak iyi durumda olduğunu belirten Aküzüm, "Kovid-19 elbette hukukta mücbir sebepleri getirecek ancak Galatasaraylı dostumuz Doğa Sigorta’nın sahibi Nihat Kırmızı sponsorluktan çekilmeyeceklerini de beyan etti. Nihat Bey ve tüm sponsorlarımız böylesi bir ekonomik konjonktürde altın değerindedir, kıymetini bilmeliyiz. Zaten rakiplerimizin çok altında bir bütçeyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Şimdiki yönetim 2-3 milyon Dolar bütçelerle basketbolu ayakta tutuyorlar. Kadın basketbolda bizim dönemde altyapıya bakan genç koçumuz Efe Güven ve kaptan Işıl Alben liderliğinde güzel bir momentum var. Keza Nevriye’nin bench’te yer alması eski yöneticisi olarak beni çok gururlandırıyor. Aslında erkek ve kadın basketbolunda Galatasaray, dünya aktörüdür. EuroLeague Başkanı Jordi Bartomeu bize “Galatasaray, Avrupa Basketbolunun en önemli rengidir, Abdi İpekçi de en önemli salonlarından biri” demişti. Basketbol dijital hayata entegre Türk gençliğinin dünyaya açılan kapısıdır, şunu unutmayın 2-3 sene önce Türkiye, EuroLeague’de 4 takımla temsil ediliyordu; Galatasaray’da bu oyunun en önemli unsurlarındandır” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY, TÜRK BASKETBOLUNUN GURURUDUR"

Galatasaray'ın Türk basketbolunda önemli bir aktör olduğuna vurgu yapan Aküzüm "Adnan Polat döneminde Galatasaray’da erkek basketbol yaklaşık 5 Milyon Dolar bütçeleniyordu. Ünal Aysal bizi toplayarak 'Zaten 5 Milyon Dolar veriyoruz, EuroLeague’de başarılı olmak için ne kadar bütçe ile takım kurmamız gerekiyor?' dedi. O dönemde takip edenler bilir, başantrenörlüğe Ergin Ataman hocamız getirildi, yepyeni bir takım kuruldu ve başarılarla dolu dönem başladı. Fenerbahçe Ülkerspor o dönem bizim bütçemizin 3,5 kat Anadolu Efes de 2,5 katı farkla mücadele ediyordu. Biz uzun yıllar sonra hem ligi domine ettik ve şampiyon olduk hem de Aysal ile Özbek dönemlerinde Türkiye’nin erkek ve kadın basketbolundaki ilk Avrupa şampiyonluklarını kazandık. Burada kilit soru şu olmalı; biraz daha bütçe ekleyerek Avrupa’da başarılar elde etmek mi yoksa ligde orta sıralarla yetinmek mi?” yorumunu yaptı.

"YABANCI OYUNCU VE HOCALAR TÜRK SPORUNA ÇAĞ ATLATTI"

Okan Böke’nin takımın sadece yerli oyuncularla mücadele edeceğine dair açıklamasını değerlendiren Aküzüm, “Okan Böke sonradan bu açıklamasını düzeltti. Yabancı oyuncular Türk sporuna çağ atlattı, bakış açımızı, vizyonumuzu geliştirdi. Ekonomik gerçekler ayrı kavramsal çerçeve ayrı. Bugün Drogba, Hagi, Taffarel, Derwall olmasa birçok şeyden bahsedemezdik. Okan Böke, Galatasaray’ın eskisidir ve geçmişini çok iyi bilir. Voleybolda 10 yıldır Yalçın Orhon, Mehmet Cibara, Ali Yüce ve Okan Böke başarılı ve altyapıya dönük bir periyot çizdiler. Başkanlığını yaptığım dönemde Taçspor tesislerini voleybol üssü olarak kulübe ve Türk voleyboluna kazandırdık. Zaten Türk Voleybolu dediğimiz şey 1919’da Selim Sırrı Tarcan ve Galatasaraylıların öncülüğünde kurulmuştur. Galatasaray dünya voleybolundan büyük yıldızlarla ülkedeki yerleşik voleybol düzenine katkı sağladı. Dünyanın en iyi smaçörü Antonov sarı kırmızı forma giydi, şimdi oğlu da bizde oynuyor. Leobianco, İtalyan voleybolunun en önemli ismi bizde oynadı, Nadia Centoni, Agamez, Koshaleva bunlar bizi yukarı taşıdı. Payidar Demir, Erdoğan Teziç, Neslihan Demir, Baba Oral gibi büyük büyük yerli isimlerimiz vardı. Yabancı oyuncuyu rol model ve Türk gençlerini sportif olarak yukarı çekecek unsurlar olarak konumlandırmak gerekir. İyi yabancı vizyon getirir, faydalıdır” şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN GİTTİĞİ YERE BAKINCA SPOR ENDÜSTRİSİ YÜZDE 40 DARALIR"

Pandemi sürecinin getireceği hukuki süreçlerle ilgili olarak konuşan Aküzüm “Hukuk fakültesinde derslerimizde mücbir sebep anlatır olduk. Bütün ticari faaliyetlerde olduğu gibi sponsorlar kulüplere ihtar gönderiyor, mücbir sebep var bu nedenle ödemelerimizi zamanında yapamayacağız diyor. İngiltere spor business işinin beşiğidir, orada yüzde 40 daralma öngörülüyor, finans sistemi tıkanma yaşıyor, yaşayacak. Seyirci olmayan, yayın olmayan yerde sponsor daha zor gelir, spor ekonomisinin küçülmeden devam etmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Dijital ve e-spor vurgusu yapan Aküzüm, "Daha çok dijital ve e-spor tarafına daha ciddi bakmak lazım. Yöneticiliğimiz döneminde Galatasaray e-spor takımını kurmuştuk, burada büyük ekonomik fırsatlar var. Amerika'da SEC spor kulüplerinin sosyal medya varlıklarını da bilanço değerlemelerine alıyor. Ben Galatasatay'da bir dijital işlerden sorumlu başkan yardımcılığı olması gerektiğini düşünüyorum. Gözüken o ki sosyal mesafe kavramıyla tüm dünyada insanların bir araya gelerek eğlence veya spor organizasyonlarına katılmalarının uzunca bir süre sekteye uğrayacak.” dedi.

"LİG MEVCUT HALİYLE TESCİL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğuna dikkat çeken Aküzüm, pandemi sonrasında ligin devamı için senaryolara da değinerek "Türkiye bir spor ülkesi, dünya’da sporun ve futbolun en çok sevildiği ülkelerden biridir. Her pazartesi 10 milyon orta lise öğrencisi öğretmen masalarının kenarında ders başlamadan futbolu konuşur, golleri, o hafta sonunun maçlarını konuşur. Her pazartesi fabrikalarda işbaşı yapan emekçiler maçları, derbileri konuşur. Futbol ve spor sevgisi ölmez. Futbol bizim yaşama sebeplerimizden biri, biz ne spordan ne de futboldan vazgeçemeyiz, lig de mevcut görüntüsüyle tescil edilemez. Nitekim Kulüpler Birliği ve TFF gereğini yaptı" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY GELENEĞİ BOZAR, MAYIS YERİNE TEMMUZDA ŞAMPİYON OLUR"

Süper Lig'de kalan maçlarla ilgili konuşan Aküzüm, Galatasaray'ın stres ve kriz dönemlerini en iyi bilen kulüp olduğuna vurgu yaptı ve şunları ekleyerek sözlerini noktaladı:

"Lig devam ederse ki edecek, Galatasaray şampiyonluğun en önemli adayı. Galatasaray, stres ve kriz yönetimini en iyi bilen takım. Ben kadro dizaynında Türk oyuncu faktörünü çok önemseyen biriyim. Galatasaray kadro omurgasında mücadeleci ve fiziği güçlü Türkler olduğunda hep başarılı oldu, Fatih Hoca bu sezon Adem Büyük, Ömer Bayram gibi oyunculardan ciddi verim aldı. Türk çocukları da gerekli katkıyı sağladılar ve sağlamaya da devam edeceklerdir. Bu sezon en büyük rakibimiz Trabzon, iyi bir ritim yakaladı, kadro ve sinerji fena değil. Fakat Galatasaray son 7-8 haftaya zirve potasında girerse affetmez. Play-off olursa turnuva deneyimiyle şansımız artar."