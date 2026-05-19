Ural Aküzüm, UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi Toplantısı'na katıldı

UEFA Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, yeni komite üyesi sıfatıyla katıldı.

Toplantının açılış bölümünde Aküzüm, UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi Başkanı Bjorn Vassallo ve amatör futbol kökenli yöneticilik kariyeriyle tanınan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı ve Komite Üyesi Rafael Louzán tarafından kürsüye davet edildi. Aküzüm'e, UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi üyelik beratı takdim edildi.

Toplantıya ayrıca, Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı ve AC Milan'ın efsanevi futbolcularından Andrii Shevchenko, Danimarka Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Christian Kofoed, Bundesliga Yönetim Kurulu Üyesi Hermann Winkler, Fransa Amatör Futbol Birliği Başkanı ve Fransa Millî Takımı eski oyuncusu Marc Keller, Sırbistan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Marko Zdravković ile komitenin diğer üyeleri katıldı.

Toplantıda, geçmiş döneme ilişkin çalışmalar değerlendirilirken, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında düzenlenecek U17 ve U19 Avrupa şampiyonaları ile UEFA'nın amatör futbol alanındaki önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Regions' Cup gündeme alındı. UEFA Regions' Cup grup aşaması maçlarının Türkiye'de oynanmasına ilişkin hazırlıklar ve planlama süreci hakkında komite üyelerine bilgi verildi.

URAL AKÜZÜM: TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN BÜYÜK FUTBOL ÜLKELERİNDEN BİRİ

Ural Aküzüm, yaptığı teşekkür konuşmasında Türkiye'nin futbol potansiyeline dikkat çekerek, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük futbol ekonomilerinden biri olduğunu vurguladı. Amatör futbolun Türkiye'nin kılcal damarları olduğu, her yıl yaklaşık 1,3 milyon çocuğun dünyaya geldiği ülkemizde 550 bine yakın lisanslı futbolcunun bulunduğunu ifade eden Aküzüm, 7 bine yakın amatör futbol kulübünün faaliyet gösterdiği Türkiye'nin gençlik ve amatör futbol açısından çok büyük bir kapasiteye sahip olduğuna dikkat çekti. Aküzüm, son dönemde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak amatör futbolda yürütülen reformlara, genç yaş kategorilerindeki yapılanmaya, amatör futbol düzenlemelerine, dijitalleşme çalışmalarına ve Gelişim Liglerine ilişkin bilgiler verdi. Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesis ve altyapı yatırım projelerinden söz eden Ural Aküzüm, İtalya ile birlikte düzenlenecek EURO 2032 için Türkiye'nin şimdiden hazır olduğunu belirtti.

Taban futbolunun, yani grassroots futbol projelerinin, Türk futbolunun geleceği açısından stratejik önemde olduğunu belirten Aküzüm; alt liglerin, yerel futbol yapılarının ve gençlik akademilerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda UEFA'nın ve Avrupa Birliği'nin gençlik, amatör futbol ve altyapı gelişimine yönelik mali destek programlarının bütçelerinin artırılmasının önemine dikkat çekti. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Aküzüm ayrıca, elit genç oyuncu gelişim programlarının Avrupa genelinde daha standart, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Genç oyuncu gelişiminde ortak metodoloji, teknik eğitim, veri kullanımı ve kulüp-akademi entegrasyonunun önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında, UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi'nin bir önceki başkanı olan Polonyalı efsane futbol adamı Zbigniew Boniek'in amatör futbola verdiği öneme de değinen Aküzüm, Boniek'in yaklaşımının Türk amatör futbol camiası açısından da ilham verici olduğunu ifade etti.

Aküzüm'ün konuşmasının ardından komite toplantısı gündem maddeleriyle devam etti.

UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi nedir?

UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi, UEFA bünyesinde gençlik ve amatör futbolun gelişimine yönelik çalışmalar yürüten önemli komitelerden biridir. UEFA'nın kuruluş yıllarından itibaren altyapı ve amatör futbol müsabakalarının gelişimine öncülük eden yapı, yıllar içinde bugünkü kurumsal kimliğine kavuşmuştur. Komitenin görevleri arasında; U17 ve U19 erkek millî takım organizasyonları ile UEFA Regions' Cup gibi amatör futbol turnuvaları hakkında görüş alışverişinde bulunmak, bu organizasyonların statü ve talimatlarına ilişkin değişiklik önerileri hazırlamak, final turlarına ev sahipliği yapacak federasyonların belirlenmesi sürecine katkı sağlamak, gençlik ve amatör futbol konferansları ile eğitim programlarının içeriklerine destek vermek, eleme ve final turlarını takip etmek, kura prensiplerinin belirlenmesine yardımcı olmak ve gençlik ile amatör futbol gelişim programlarının uygulanmasına katkı sunmak yer almaktadır.