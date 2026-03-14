        Haberler Gündem Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerine ilişkin açıklama

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk sahipli gemi var, bir tanesini gerekli koordinasyonu sağlayarak çıkarabildik ancak diğerleri halen orada, onları da yakından takip ediyoruz" dedi

        Giriş: 14.03.2026 - 04:55 Güncelleme:
        Denizcilik Genel Müdürlüğünce düzenlenen Balıkçıların Sahur Programı’nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk sahipli gemileri, koruma refleksiyle yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

        Türkiye’nin 10 bin kilometrenin üzerinde kıyı şeridine sahip olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Dolayısıyla balıkçılık ve deniz taşımacılığı anlamında birçok imkanımız var." ifadesini kullandı.

        AA'nın haberine göre; Bakan Uraloğlu, Türkiye'de gemi siciline kayıtlı yaklaşık 47 bin su aracından 21 bin 736’sının balıkçı teknesi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "12 bin 416 balıkçı gemisi güverte tayfası da denizlerimizde balıkçılarımızla görev yapıyor. Balıkçı gemisi güverte tayfalarını, uluslararası sözleşmeler kapsamında düzenlenen deniz ve gemi güvenlik belgelerinin tamamından muaf tuttuk. Ayrıca balıkçı gemisi kaptanlarının mevcut deniz güvenlik belgelerini süresiz hale getirdik. Yani bu belgeleri belirli bir rutinde yenileme zorunluluğunu ortadan kaldırmış olduk."

        REKLAM

        Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 302 balıkçı barınağı bulunduğunu hatırlatarak, "Bunların neredeyse tamamını yeniledik. Yenilerinin yapımıyla yaklaşık 100 civarında yeni balıkçı barınağı inşa ettik. Böylece yaklaşık 10 bin kilometrelik kıyı şeridimizde toplam 400 civarında balıkçı barınağımız bulunuyor." diye konuştu.

        Türkiye’nin dünyaya balıkçı teknesi üretip sattığına işaret eden Uraloğlu, "Balık çiftlikleri de ihraç ediyoruz. Bu anlamda herhangi bir imkansızlık söz konusu değil." dedi.

        Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam ettiğini, Orta Doğu'da da çeşitli sorunlar bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Türkiye’de alınması gereken tedbirleri her boyutta aldığımızı bilmenizi isterim. Süreci çok yakından takip ediyoruz. Hedefimiz bu sürecin bir an önce sonuçlanması ve sulhun sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda gerçekten gece gündüz demeden gayret ediyor. Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Böylece daha çok kendi iç meselelerimize odaklanabiliriz. Hürmüz Boğazı’nda 15 Türk sahipli gemi var, bir tanesini gerekli koordinasyonu sağlayarak çıkarabildik ancak diğerleri halen orada, onları da yakından takip ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 11 Mart 2026 (İsrail'in Amacı Kara İşgali Mi? )

        Savaşın 12. gününde neler yaşandı? İsrail'in amacı kara işgali mi? Tel Aviv'de neler yaşanıyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası