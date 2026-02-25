Uraz Kaygılaroğlu: Mutsuzluğa bağlı yeme bozukluğu yaşadım

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı bir YouTube programında 140 kilo olduğu dönemden bugüne uzanan kilo verme sürecini paylaştı. Değişimin yalnızca fiziksel değil, psikolojik bir mücadele olduğunu vurgulayan Kaygılaroğlu, dikkat çeken itiraflarda bulundu.

'Yeraltı'ndan Notlar' programında konuşan Kaygılaroğlu, kilo verme sürecinin aslında bir mecburiyetle başladığını şu sözlerle dile getirdi: Başka çarem kalmadığı için, istediğim rolü alamadığım için, başarılı olmak istediğim için yürüyüşle başladım. Ardından bir diyetisyene gittim. Uzmanım ne dediyse harfiyen uyguladım; ne bir eksik, ne bir fazla. 'Şu kadar yürüyeceksin' dedi, yürüdüm. 'Şu kadar su içeceksin' dedi, içtim. Günlük leblebi hakkıma kadar sadık kaldım ve iki senenin sonunda bu işi başardım.

Yeme bozukluğu yaşadığını da açıklayan Kaygılaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Aslında kilolu olduğum dönemde de eli yüzü düzgün birisiydim; o konuda şanslıyım, genetiğim iyi. Ancak mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadım ve bu işin böyle gitmeyeceğine karar verdim. Kilo verdikçe aynadaki görüntümden hoşnut olmaya başladım; giydiğimin yakışması ve beğenilmek motivasyonumu yükseltti. İnsan bu duyguyu bir kez kazanınca bir daha kaybetmek istemiyor.