Haberler Televizyon Ursula Corbero'nun yer aldığı yeni Neftlix dizisini izleyenler bırakamıyor!

Ursula Corbero'nun başrolde yer aldığı yeni Neftlix dizisini izleyenler bırakamıyor! Gerçek olaylara dayanan dizinin başrolünde La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero yer alıyor. "Burnin Body" (Yanık Kokusu), izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Habertürk Giriş: 16.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:08 facebook

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ÇOK BEĞENİLDİ Netflix'de en yeni gerçek suç dizisi olarak vizyona giren Yanık Kokusu (Burning Body) izleyenler tarafından çok beğenildi. Geçen hafta yayınlanan dizi gerçek olaylardan esinlenerek oluşturdu. Dizi İspanya'nın Barselona kentinde geçiyor. Bir polis memurunun cesedinin, yanmış halde arabasında bulunmasının ardından açılan cinayet soruşturmasını konu alan dizi, kısa süre sınra polisin eşi Rosa'yla sevgilisini, baş şüpheli olarak gösteriyor.

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GERÇEK BİR HİKAYEYE DAYANIYOR Bu durum kısa süre içerisinde kamuoyunun ilgisini çekiyor ve kurbanın da dahail olduğu toksik ilişkiler, aldatma, şiddet ve cinsel istismarlardan oluşan bir karmaşa ortaya çıkıyor.