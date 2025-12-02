Habertürk
        Ürün ambalajları sokak hayvanlarına ev oluyor - İş-Yaşam Haberleri

        Ürün ambalajları sokak hayvanlarına ev oluyor

        Kühler, ürün ambalajlarını sokak hayvanları eve dönüştürülebilir şekilde tasarladığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 16:32 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:32
        Ürün ambalajları sokak hayvanlarına ev oluyor
        Elektrikli ev aletleri markası Kühler, ürün ambalajlarını sokak hayvanları için kedi ve köpek evine dönüştürülebilir şekilde tasarladı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Kühler, yalnızca ambalajlarıyla değil, her ürünün yanında gönderilen kedi veya köpek maması ile de kullanıcılarına sokak hayvanlarına destek olma fırsatı sunuyor.

        Kühler yetkilileri proje ile ilgili şu açıklamada bulundu:

        “Sokak hayvanları şehir yaşamının sessiz paydaşları. Onlara yalnızca yardım etmekle kalmak istemedik; aynı zamanda toplumun bu yardıma kolayca dahil olabileceği bir model yaratmak istedik. Ürünlerimizin ambalajlarını kedi ve köpek evlerine dönüştürülebilir şekilde tasarlayıp mama ile birlikte göndermek, bu vizyonun güçlü bir parçası oldu. Her bir Kühler ürünü artık hem evlere konfor hem de sokaklara iyilik götürüyor.”

