        Uşak Haberleri

        Karahallı'da hemodiyaliz ünitesi hizmete girdi

        Uşak'ın Karahallı ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan "Semra-Özkan Atak Hemodiyaliz Ünitesi" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:11 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:11
        Karahallı'da hemodiyaliz ünitesi hizmete girdi
        Uşak'ın Karahallı ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan "Semra-Özkan Atak Hemodiyaliz Ünitesi" törenle açıldı.

        Karahallı Devlet Hastanesi Hacı Rafet Zora Ek Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen törende konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, hemodiyaliz ünitesini yaptıran Atak ailesine ve hastanenin ek hizmet binasının tadilat işlemlerini yaptıran Zora ailesine teşekkür etti.

        Vali Aktaş, "Buradan şifa bekleyen tüm hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Burada ve diğer sağlık tesislerinde çalışan tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum. Ünitenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

        Törende, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da birer konuşma yaptı.

        Daha sonra hemodiyaliz ünitesini yaptıran Özkan ve Semra Atak çifti ile ek hizmet binasının tadilat işlemlerini üstlenen Fehmi Zora ve Sinan Zora'ya plaket verildi.

        Dua edilmesinin ardından protokol üyelerince açılış kurdelesi kesildi.

        Protokol üyeleri daha sonra hemodiyaliz ünitesini gezdi.

