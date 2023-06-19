Uşak İzmir arası kaç km?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Uşak İzmir Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Uşak İzmir Arası Kaç Saat?
ABONE OL

Uşak İzmir arası kaç km?

Gelişen teknolojiyle birlikte tüm dünyada, bir yerden başka bir yere yapılan yolculuklardan farklı vasıta türleri tercih edilmektedir. İki ayrı lokasyon arasında gerçekleşen bu seyahatlerde, seçilen ulaşım seçeneğinin ne olduğuna bağlı olarak hem gidilen mesafe hem de bu yolculukta geçen süre farklılık gösterebilmektedir. Peki, Türkiye sınırları içinde Uşak’tan İzmir’e gidecek biri için Uşak İzmir arası kaç km? Uşak İzmir arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Uşak İzmir Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Uşak İzmir Arası Kaç Saat?
HABERTURK.COM

Günümüzde tüm ulaşım; uçaklar, kara taşıtları, gemiler, trenler vb. olmak üzere havayolu, karayolu ve denizyolu üzerinden sağlanmaktadır. Peki, İzmir Uşak arası otobüsle, arabayla ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar…

Uşak İzmir Arası Kaç Km?

Uşak’tan hareket ederek İzmir’e varmayı amaçlayan bir kişinin bu yolculukta gideceği mesafe, seçilen ulaşım şeklinin ne olduğuna göre farklılık göstermektedir. Bu iki nokta arasında hususi ve kişiye özel bir araçla yapılan seyahatte yaklaşık 220 kilometre, şehirlerarası yolcu taşıma kabiliyetine sahip olan bir otobüsle yapılan seyahatte 218 kilometre, uçak ile yapılan yolculukta ise kuş uçuşu mesafe olarak 190 kilometre yol kat etmektedir.

Uşak İzmir Arası Kaç Saat?

Tıpkı iki şehir arasındaki mesafede olduğu gibi, Uşak ile İzmir arasında yapılacak olan seyahatlerde, seçilen vasıtanın ne olduğu o yolculukta harcanan zamanı da belirlemektedir. Bu iki vilayet arasında yapılan bir yolculuk, özel bir araçla yapılıyorsa yaklaşık olarak 2 saat 50 dakika, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle yapılırsa 3 saat 20 dakika sürmektedir. İki şehir arasındaki en hızlı ulaşım şekli ise havayoludur. Uşak ile İzmir arasında yapılan bir uçak yolculuğunun süresi 1 saat 20 dakikadır.

İzmir Uşak Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İzmir ile Uşak arasında karayolu bağlantısını sağlayan birden fazla alternatif yol bulunmakta ve tercih edilen yolun mesafesi, yolculuğun süresini de belirlemektedir. Hususi bir araçla bu iki şehir arasında yapılan bir yolculuk, D300/E96 karayolu üzerinden gerçekleşirse 2 saat 52 dakika, İzmir Uşak Yolu üzerinden gerçekleşirse 3 saat 16 dakika, O5 Otoyolu üzerinden gerçekleşirse de 3 saat 22 dakika sürmektedir.

İzmir Uşak Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki şehir arasında sefer yapan bir şehirlerarası yolcu otobüsü ile yapılan yolculuklar yaklaşık olarak 3 saat 20 dakika sürmektedir.

İzmir Uşak Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Uşak Havalimanı arasında gerçekleşen bir uçak yolculuğunun süresi ortalama 1 saat 20 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
GÜNDEM Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
Zilhicce ayı ne zaman, bugün mü başlıyor? 2023 Zilhicce ayı başlangıç tarihi
GÜNDEM Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?
Yorgun mermi 9 yaşındaki Kerem'i hayattan kopardı... - Son haberler
GÜNDEM Yorgun mermi kabusunda kahreden haber!
YKS SONUÇ TARİHİ 2023 | YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM (TYT, AYT, YDT) YKS sonuçları tarihini duyurdu!
GÜNDEM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!
YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde 34 yaş üstü kadınlara 21 bin 42 kontenjan ayrıldı
GÜNDEM Üniversitelerde 34 yaş üstü kadınlara kontenjan
Ürküten şiddetli yağış açıklaması: Gittikçe bir kriz ortamına gireceğiz
GÜNDEM Ürküten şiddetli yağış açıklaması: Gittikçe bir kriz ...
Zilhicce ayı ibadetleri 2023: Zilhicce ayının önemi ne, faziletleri ne? Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları neler?
GÜNDEM Zilhicce ayı ibadetleri nelerdir?
Son dakika: Ege Denizi'nde müsilaj paniği! Dikkat çeken uyarı
GÜNDEM Ege Denizi'nde müsilaj paniği! Dikkat çeken uyarı
Bitlis'te inşaatta toprak kaydı: 2 yaralı
GÜNDEM Bitlis'te inşaatta toprak kaydı: 2 yaralı
"Yılan bebek" davasında karar! Babanın talebi kabul edilmedi
GÜNDEM "Yılan bebek" davasında karar! Babanın talebi kabul ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.