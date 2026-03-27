        Uşak'ta mazot yüklü tanker alev alev yandı: 1 ölü

        Uşak'ta mazot yüklü tanker alev alev yandı: 1 ölü

        İzmir-Uşak kara yolunda kontrolden çıkan akaryakıt tankeri şarampole devrilerek alev aldı. Yangının söndürülmesinin ardından sürücü Saim Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Mazot yüklü tanker yandı: 1 ölü

        Uşak'ta şarampole devrilen mazot yüklü akaryakıt tankerinde çıkan yangında sürücü hayatını kaybetti.

        SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        İHA'daki habere göre kaza; İzmir-Uşak karayolu Yenişehir rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saim Kurt (56) idaresindeki mazot yüklü akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        TANKERDE YANGIN ÇIKTI

        Devrilmenin ardından tankerde yangın çıktı.

        ALEVLER ARACI SARDI

        Kısa sürede büyüyen alevler tüm tankeri sardı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İtfaiye ekiplerince yangın söndürülmesi sonrası sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Saim Kurt'un cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        #uşak
