Uşak'ta mazot yüklü tanker alev alev yandı: 1 ölü
İzmir-Uşak kara yolunda kontrolden çıkan akaryakıt tankeri şarampole devrilerek alev aldı. Yangının söndürülmesinin ardından sürücü Saim Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
İHA'daki habere göre kaza; İzmir-Uşak karayolu Yenişehir rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saim Kurt (56) idaresindeki mazot yüklü akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
TANKERDE YANGIN ÇIKTI
Devrilmenin ardından tankerde yangın çıktı.
ALEVLER ARACI SARDI
Kısa sürede büyüyen alevler tüm tankeri sardı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İtfaiye ekiplerince yangın söndürülmesi sonrası sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Saim Kurt'un cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.