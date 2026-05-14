Uşak'ta, Kemalöz Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada 11 Mayıs'ta Gürsel Arı'nın (63) cansız bedeni bulunmuş, yapılan incelemede maktulün boğaz kısmında kesi olduğu belirlenmişti.
Uşak'ta tarladaki cinayetin şüphelisi yakalandı
Uşak'ta bir tarlada 63 yaşındaki Gürsel Arı'nın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. 20 yaşındaki şüpheli R.K'nın cinayeti itiraf ettiği bildirildi
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Gürsel Arı'nın (63) olayın yaşandığı bölgeye N.K. (42) adlı bir kadınla gittiği belirlendi.
Bıçaklanarak yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı tespit edilen N.K, olayın yaşandığı bölgeye Arı ile birlikte gittiklerini ve tanımadıkları bir kişinin yanlarına gelerek Arı'yı bıçakladığını ileri sürdü. Aynı kişinin kendisini de bıçakladığını öne süren N.K, dolmuşa binerek bir arkadaşının yanına gittiğini, daha sonra da hastaneye gittiklerini anlattı.
300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
Bu doğrultuda ekiplerce olayın yaşandığı bölgenin yakınlarındaki ev ve iş yeri kameralarından yaklaşık 300 saatlik görüntü alındı. İncelenen görüntülerde, olayın yaşandığı bölgedeki ağaçlık alandan kaçarak uzaklaştığı belirlenen bir şüpheli tespit edildi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
R.K. (20) olduğu belirlenen şüpheli Aybey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. AA'nın haberine göre, cinayeti işlediğini itiraf eden R.K'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan N.K'nın da hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.