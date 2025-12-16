Uşak'ta trafik kazası: 6 yaralı
Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Uşak-Sivaslı karayolunda E.B. (27) yönetimindeki otomobil, Cezaevi Kavşağı'nda Ö.F. (42) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki O.Ç. (22), F.B.B. (16), B.B. (30), B.B.B. (13) ve hafif ticari araçta yolcu konumundaki T.T. (32) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralanan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.