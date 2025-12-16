Habertürk
        Uşak'ta trafik kazası: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Uşak'ta trafik kazası: 6 yaralı

        Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Giriş: 16.12.2025 - 00:31 Güncelleme: 16.12.2025 - 00:31
        Uşak-Sivaslı karayolunda E.B. (27) yönetimindeki otomobil, Cezaevi Kavşağı'nda Ö.F. (42) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki O.Ç. (22), F.B.B. (16), B.B. (30), B.B.B. (13) ve hafif ticari araçta yolcu konumundaki T.T. (32) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralanan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

