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Uşak'ta üç otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Uşak'ta İstiklal Caddesi'nden Yavuz Sultan Selim Caddesi istikametine seyir halindeki E.B. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden K.K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil de önündeki Ö.A. yönetimindeki otomobile çarptı

Uşak'ta üç otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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AA

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nden Yavuz Sultan Selim Caddesi istikametine seyir halindeki E.B. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden K.K. (26) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil de önündeki Ö.A. (46) yönetimindeki otomobile çarptı.

E.B. yönetimindeki otomobil çarpışma sonucu refüje çıktı.

Kazada sürücülerden K.K. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan M.U. (21), E.B. yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan R.B. (21), C.M.A (24) ve T.S. (23) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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