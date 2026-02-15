Canlı
        Üsküdar'da 2 katlı metruk bina alev alev yandı | Son dakika haberleri

        Üsküdar'da 2 katlı metruk bina alev alev yandı

        Üsküdar'da 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 04:40 Güncelleme: 15.02.2026 - 04:40
        Üsküdar'da 2 katlı metruk bina yandı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İcadiye Mahallesi Söğütlük Sokak'taki 2 katlı metruk binada saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, binanın tamamını sardı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti.

        Yangın, itfaiyenin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada yapılan kontrollerde içeride kimsenin olmadığı belirlendi.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

