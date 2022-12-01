Kuzey Makedonya'nın başketi olan Üsküp tarihi, gelenekleri ve doğal güzellikleri ile turistlerin tercih ettiği yerler arasında yer almaktadır. Osmanlı Devleti ve Roma dönemine ait birçok sanat eserinin bulunduğu Üsküp gelenekseller yemekleri ile de gelen ziyaretçilerinin tercih ettiği noktalardandır. Peki, "Üsküp nerede, hangi ülkede? Geleneksel Üsküp yemekleri neler?" İşte Üsküp hakkında tüm merak edilenler...