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Üsküp nerede, hangi ülkede? Geleneksel Üsküp yemekleri neler?

Tarihten bu zamana birçok medeniyete kucak açan Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, politik, kültürel ve ekonomik açıdan büyük bir öneme sahiptir. MÖ 4000 yılından bu yana yerleşim yeri olarak büyük ilgi görmüştür. İşte Üsküp'ün haritadaki konumu ve geleneksel Üsküp yemekleri...

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  • Üsküp nerede, hangi ülkede? Geleneksel Üsküp yemekleri neler? Üsküp'te gezilecek yerler

    Kuzey Makedonya'nın başketi olan Üsküp tarihi, gelenekleri ve doğal güzellikleri ile turistlerin tercih ettiği yerler arasında yer almaktadır. Osmanlı Devleti ve Roma dönemine ait birçok sanat eserinin bulunduğu Üsküp gelenekseller yemekleri ile de gelen ziyaretçilerinin tercih ettiği noktalardandır. Peki, "Üsküp nerede, hangi ülkede? Geleneksel Üsküp yemekleri neler?" İşte Üsküp hakkında tüm merak edilenler...
  • Üsküp nerede, hangi ülkede? Geleneksel Üsküp yemekleri neler? Üsküp'te gezilecek yerler

    ÜSKÜP NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

    Kuzey Makedonya'nın başkenti ve en büyük kentidir. Ülkenin politik, kültürel, ekonomik ve akademik merkezi olan kent, ortasından geçen Vardar Nehri tarafından ikiye ayrılır.

     
  • Üsküp nerede, hangi ülkede? Geleneksel Üsküp yemekleri neler? Üsküp'te gezilecek yerler

    Üsküp, Vardar Nehri yatağında kurulmuştur ve Balkanlar'da Belgrad'la Atina arasında hemen hemen ortada bulunur. Metal sanayi, kimya, kerestecilik, tekstil, dericilik ve basım endüstrilerinin merkezlerinden olan kent kültür ve spor faaliyetleriyle birlikte ticaret, taşımacılık ve bankacılık sektörlerinin gelişimiyle birlikte gelişimini hızlandırmıştır.

     
  • Üsküp nerede, hangi ülkede? Geleneksel Üsküp yemekleri neler? Üsküp'te gezilecek yerler

    ÜSKÜP GEZİLECEK YERLER

     

    1.Makedonya Meydanı

     

    2. Taş Köprü

     

    3. Türk Çarşısı

     

    4. Üsküp Kalesi

     

     
  • Üsküp nerede, hangi ülkede? Geleneksel Üsküp yemekleri neler? Üsküp'te gezilecek yerler

    5. Matka Kanyonu

     

    6. Kalkandelen

     

    7. Makedonsko Selo Makedonya Köyü

     
  • Üsküp nerede, hangi ülkede? Geleneksel Üsküp yemekleri neler? Üsküp'te gezilecek yerler

    GELENEKSEL ÜSKÜP YEMEKLERİ

    Kuzey Makedonya'nın başkenti olan Üsküp'te Balkan mutfağı hakimdir. Bu nedenle geleneksel yemekleri de ülkemizin aslında aşine olduğu lezzetlerden oluşur. İşte Üsküp mutfağının en sevilen yemekleri;

     
  • Üsküp nerede, hangi ülkede? Geleneksel Üsküp yemekleri neler? Üsküp'te gezilecek yerler

    Cevapi (Köfte)

     

    Pleskavitsa (Boşnak Köftesi)

     

    Makedon Yahnisi (Elbasan Tava)

     

     
  • Üsküp nerede, hangi ülkede? Geleneksel Üsküp yemekleri neler? Üsküp'te gezilecek yerler

    Tavce Gravce (Güveçte Kurufasulye)

     

    Pastrmajlija (Makedon usulü pide)

     

    Burek (Börek)

     
  • Üsküp nerede, hangi ülkede? Geleneksel Üsküp yemekleri neler? Üsküp'te gezilecek yerler

    Simitpogaça (Ekmek arası börek)

     

    Shopska (Peynirli salata)

     

    Kaymaçina (Üsküp Tatlısı)

     
  • Üsküp nerede, hangi ülkede? Geleneksel Üsküp yemekleri neler? Üsküp'te gezilecek yerler

    Trileçe

     

    Sutlijash (Sütlaç)

     

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